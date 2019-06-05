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Навка держит себя в форме благодаря «волшебной палочке» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Татьяна Навка рассказала о том, как поддерживает себя в форме, передает "Советский спорт".
После завершения спортивной карьеры и замужества звезда не прекратила заниматься в зале.
Фигуристка рассказала подписчикам о "волшебной палочке", которая направлена на занятие с разными группами мышц. Это Олимпийская чемпионка — 2006 и продемонстрировала на видео в инстаграме.
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Вы часто спрашиваете: "Как вам удается оставаться в такой отличной физической форме?" Ответ удивительно прост! У меня есть волшебная палочка! 🧚‍♀️✨😂 Вот так помашу ей пару-тройку раз в неделю и "Оп", всё готово! 😁🙈 Рекомендую ещё несколько волшебных инструментов: ковер самолёт — он же коврик для йоги, волшебный клубочек — он же беговая дорожка! Если вы будете пользоваться таким волшебством несколько раз в неделю, то результат от магии спорта и тренировок не заставит себя ждать! 😉💪 #ТатьянаНавка #рубрикаспортоттатьянынавки #спорт #йога #тренировки #Bork #лучшиековрикидляйоги 🙌 @liforme #юморспасётмир

Публикация от  Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Стоит отметить, что подписчики были в восторге от ролика Навки.
Ранее жену Павла Мамаева допросили про наркотики.
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Фигурное катание , Павел Мамаев , Татьяна Навка , Советский спорт
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