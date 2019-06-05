Навка держит себя в форме благодаря «волшебной палочке»

Татьяна Навка рассказала о том, как поддерживает себя в форме, передает "Советский спорт".

После завершения спортивной карьеры и замужества звезда не прекратила заниматься в зале.

Фигуристка рассказала подписчикам о "волшебной палочке", которая направлена на занятие с разными группами мышц. Это Олимпийская чемпионка — 2006 и продемонстрировала на видео в инстаграме.

Стоит отметить, что подписчики были в восторге от ролика Навки.