Татьяна Навка рассказала о том, как поддерживает себя в форме, передает "Советский спорт".
После завершения спортивной карьеры и замужества звезда не прекратила заниматься в зале.
Фигуристка рассказала подписчикам о "волшебной палочке", которая направлена на занятие с разными группами мышц. Это Олимпийская чемпионка — 2006 и продемонстрировала на видео в инстаграме.
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Вы часто спрашиваете: "Как вам удается оставаться в такой отличной физической форме?" Ответ удивительно прост! У меня есть волшебная палочка! 🧚♀️✨😂 Вот так помашу ей пару-тройку раз в неделю и "Оп", всё готово! 😁🙈 Рекомендую ещё несколько волшебных инструментов: ковер самолёт — он же коврик для йоги, волшебный клубочек — он же беговая дорожка! Если вы будете пользоваться таким волшебством несколько раз в неделю, то результат от магии спорта и тренировок не заставит себя ждать! 😉💪 #ТатьянаНавка #рубрикаспортоттатьянынавки #спорт #йога #тренировки #Bork #лучшиековрикидляйоги 🙌 @liforme #юморспасётмир
Стоит отметить, что подписчики были в восторге от ролика Навки.
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