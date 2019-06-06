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Тарасова заявила о желании тренировать 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, выступающая консультантом олимпийских сборных России, выразила желание вернуться к активной деятельности.
«Если меня позовут тренировать — я пойду в тот же день. Но видимо, кто-то решил, что я в этом деле уже не пригожусь, мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, я очень тяжело это переживала», — сказала Тарасова в интервью ТАСС.
Также тренер добавила, что в ближайшем будущем в России может появиться немало талантливых фигуристов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане откроют мемориал на месте гибели фигуриста Тена.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , ИТАР-ТАСС
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