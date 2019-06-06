«Уезжают очень хорошие»: почему талантливые фигуристы покидают Россию

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в России сейчас слишком много одаренных фигуристок, конкуренция слишком высока, а уезжают они, чтобы «талант не пропал». Об этом сообщает ТАСС.

Так Тарасова ответила на вопрос об «утечке» талантливых спортсменов на Запад.

« [Уезжают], чтобы они выступали за другую страну, но все-таки выступали», — пояснила тренер.

Она подчеркнула, что российские спортивные чиновники не хотят «быть вредителями» и отпускают фигуристов в другие страны в соответствии с международными правилами.

«Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие. Но держать их нельзя, это несправедливо по отношению к детям», — заявила Тарасова.

Она добавила, что условия в российском фигурном катании «просто замечательные».

Одной из российских фигуристок, покинувших страну, стала Евгения Медведева . На Олимпиаде-2018 она уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль. После игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру . При этом фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022.

Тутберидзе рассказывала, что после Олимпиады спортсменка возмущалась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.