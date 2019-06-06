Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в России сейчас слишком много одаренных фигуристок, конкуренция слишком высока, а уезжают они, чтобы «талант не пропал». Об этом сообщает ТАСС.
Так Тарасова ответила на вопрос об «утечке» талантливых спортсменов на Запад.
« [Уезжают], чтобы они выступали за другую страну, но все-таки выступали», — пояснила тренер.
Она подчеркнула, что российские спортивные чиновники не хотят «быть вредителями» и отпускают фигуристов в другие страны в соответствии с международными правилами.
«Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие. Но держать их нельзя, это несправедливо по отношению к детям», — заявила Тарасова.
Она добавила, что условия в российском фигурном катании «просто замечательные».
Одной из российских фигуристок, покинувших страну, стала Евгения Медведева. На Олимпиаде-2018 она уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль. После игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. При этом фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022.
Тутберидзе рассказывала, что после Олимпиады спортсменка возмущалась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.