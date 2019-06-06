Ягудин пожаловался на состояние здоровья 

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о нагрузках, которые он испытывал на соревнованиях.
"Скажу так: в спорте было тяжелее психологически, безусловно. Физическая составляющая у тебя была на ура: ты каждый день тренируешься. В профессиональной жизни, когда существуют эти гастроли и спектакли, где ты действительно не один раз выступаешь, физически, конечно, тяжело", — цитирует Ягудина "Невский спорт".
Бывший фигурист отметил, что к 39 годам организму становится сложнее.
"Помню, где-то год назад говорю жене: "Тань, что-то как-то тяжело". На что она отвечает: "Леш, ты в паспорт-то посмотри. Напомнить, сколько тебе лет?" И, безусловно, травмы: у меня почти нет колена, скрипит моё бедро, которое я поменял много лет назад. Оно начало издавать невероятные звуки — наверное, сигнал к тому, что скоро надо будет вновь менять", — добавил Ягудин.
Ранее бывший фигурист заявил, что не считает толстых людей красивыми.