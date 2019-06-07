Фигуристка Константинова прокомментировала отношения с Колядой

У Константиновой под одной из ее фотографий в инстаграме подписчики спросили: "Это ты девушка Коляды?", на что Станислава ответила отрицательно.

Отмечается, что ранее поклонники фигуристки подозревали, что та находится в отношениях с Колядой. Причиной этому последовало заявление Михаила о том, что у него есть невеста, после чего Константинова выложила две фотографии в свадебном платье.