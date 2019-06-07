Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Константинова прокомментировала отношения с Колядой 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала информацию о возможных отношениях со своим коллегой из группы Валентины Чеботаревой Михаилом Колядой. По словам спортсменки, между ними нет никакой связи. Об этом сообщает "Советский спорт".
У Константиновой под одной из ее фотографий в инстаграме подписчики спросили: "Это ты девушка Коляды?", на что Станислава ответила отрицательно.
Отмечается, что ранее поклонники фигуристки подозревали, что та находится в отношениях с Колядой. Причиной этому последовало заявление Михаила о том, что у него есть невеста, после чего Константинова выложила две фотографии в свадебном платье.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка рассказала о строгости и жестких методах работы Тутберидзе Тарасова поделилась мнением о возможном возобновлении карьеры тренера Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
Фигурное катание , Станислав Константинов , Валентина Чеботарева , Михаил Коляда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» купил лидера «Челси»
Сын Плющенко готовится к рождению сестры
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Александр Шикунов уволен из «Крыльев Советов»
Родригес прокомментировал победу ЦСКА
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение