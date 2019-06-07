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Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской Александр заявил, что желает, чтобы в будущем у него появилась младшая сестра. 6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мечтаю о такой малышке-сестренке", — написано в Instagram-аккаунте Александра Плющенко.
На фотографии сын прославленного фигуриста держит на руках новорожденного ребенка.
Ранее Евгений Плющенко и Яна Рудковская утверждали, что готовы задуматься о пополнении семейства. В частности, чемпион Турина-2006 и Сочи-2014 говорил, что мечтает о дочери.
Плющенко и Рудковская состоят в браке с сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр.
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Фигурное катание , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко
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