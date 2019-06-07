Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской Александр заявил, что желает, чтобы в будущем у него появилась младшая сестра. 6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Мечтаю о такой малышке-сестренке", — написано в Instagram-аккаунте Александра Плющенко.

На фотографии сын прославленного фигуриста держит на руках новорожденного ребенка.

Ранее Евгений Плющенко и Яна Рудковская утверждали, что готовы задуматься о пополнении семейства. В частности, чемпион Турина-2006 и Сочи-2014 говорил, что мечтает о дочери.

Плющенко и Рудковская состоят в браке с сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр.