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Ягудин не верит в шансы Медведевой выучить четверные прыжки 

Газета.Ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что Евгения Медведева не сможет выучить четверной прыжок.
"Четверные прыжки как в женском, так и в мужском катании появились не потому, что люди эволюционировали и стали круче, нет. Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют.
Молодежь видит, впитывает и психологически готова к дальнейшим прорывам. Но когда тебе 18-19 лет, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально", — приводит слова Ягудина Nevasport.
Ранее Медведева рассказала о пользе переезда в Канаду.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алексей Ягудин
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