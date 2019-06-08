Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что Евгения Медведева не сможет выучить четверной прыжок.
"Четверные прыжки как в женском, так и в мужском катании появились не потому, что люди эволюционировали и стали круче, нет. Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют.
Молодежь видит, впитывает и психологически готова к дальнейшим прорывам. Но когда тебе 18-19 лет, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально", — приводит слова Ягудина Nevasport.
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