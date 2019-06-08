«Дьявол, убирайся!» Медведеву гонят обратно в Россию

Российской фигуристке Евгении Медведевой угрожали неизвестные во время ее турне в Японии. Спортсменка получила записку, в которой ее призвали «проваливать из этой страны и из фигурного катания», а также предупредили, что ее «ненавидят все японцы». После инцидента Медведева сообщила, что такое происходит уже не в первый раз.

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice. Неизвестный подбросил спортсменке записку на неровном клочке бумаги, где были выведены печатные буквы на английском языке.

«Дьявол! Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть твое лицо в этой стране! Все японцы ненавидят тебя!

Возвращайся обратно в Россию! Проваливай из Японии и из TCC (Toronto Cricket Club — канадский спортивный клуб, в котором Евгения Медведева тренируется под руководством Брайана Орсера. — «Газета.Ru»). Ты черная, ты худшая. Вон из фигурного катания», — говорится в послании.

Об этой записке стало известно из инстаграма экстравагантного фигуриста Джонни Вейра, который завершил спортивную карьеру в 2013 году, но до сих пор принимает участие в шоу и, в частности, вместе с Медведевой выступает в Fantasy on Ice. Трехкратный чемпион США выложил в «сторис» фотографию агрессивного сообщения и выразил негодование по поводу произошедшего.

«Важно: один из наших фигуристов получил сегодня это послание от «фаната».

Как старожил фигурного катания, я не потерплю подобного поведения и не допущу какого-либо буллинга по отношению к моим спортсменам. Вы не должны быть фанатом всех фигуристов, но должны уважать каждого из них.

Избавьте этот мир от вашей ненависти», — написал Вейр.

Он не упоминал имени Медведевой, но по словам «Россия» и «Toronto Cricket Club» сразу стало ясно, кто получил гневное послание. Так что сама серебряный призер Пхенчхана не стала долго тянуть и высказалась по поводу агрессии японских фанатов в своем инстаграме.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз.

Сегодняшнее шоу прошло замечательно, несмотря ни на что. Надеюсь, вы насладитесь его записью. P. S. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр. Люблю», — написала фигуристка.

Думается, что после массовых атак недовольных поклонников, которые Медведева пережила в мае 2018 года после неожиданного ухода от Этери Тутберидзе , ее вряд ли могут напугать подобные сообщения.

На шоу, которое состоялось вскоре после получения письма с угрозами, двукратная чемпионка мира успешно презентовала свой новый показательный номер под песню Faith, которую вживую исполняла японская певица May J. Кстати, эту программу ей поставил бывший фигурист, серебряный призер Турина-2006, а ныне — востребованный тренер Стефан Ламбьель

Стоит отметить, что на этот раз Медведевой удалось поразить фанатов не только попаданием в образ, но и спортивной составляющей. Фигуристка исполнила сразу четыре тройных прыжка — сальхов, флип, риттбергер и лутц, что для показательного номера очень боевой набор.

Учитывая, что в начале своих гастролей в межсезонье россиянка вообще не показывала прыжков, поскольку продолжала восстанавливаться от травмы бедра, полученной на чемпионате мира — 2019, можно констатировать, что она постепенно приходит в форму.

«Большое спасибо!» — написала Медведева в инстаграме, выложив фотографию со своего выступления. На снимке можно было увидеть и певицу.

«Медо-чан (так Евгению ласково называют в Японии. — «Газета.Ru»), ты невероятно мила! Великолепная фигуристка», — ответила ей May J в комментариях.

К слову, смысл песни Faith, под которую каталась Медведева, заключается в том, что никогда не нужно опускать руки перед лицом трудностей.

«Не отступайте, не сдавайтесь / Вы всегда найдете ответы в жизни на все вопросы / За падением следует взлет / Просто прислушайтесь к себе и скажите: / «Я знаю, я справлюсь / Я снова поднимусь вопреки ночному ливню / Я стану еще сильнее», — говорится в песне.

Примерно в таком же стиле Медведева высказывалась весь прошедший сезон в интервью, когда занимала непривычные для себя низкие места на турнирах, проходя через тяжелую адаптацию к жизни в другой стране, к тренировкам по другой методике и своему меняющемуся телу.

Нетрудно догадаться, почему она решила поставить новый показательный именно под эту композицию. И, кажется, после такого напряженного года уже никакие послания от фанатов не способны ее удивить.