Призывы «убраться обратно в Россию» посчитали самопиаром Медведевой

Пользователи соцсетей обвинили российскую фигуристку Евгению Медведеву в самопиаре после публикации письма с угрозами. Комментарии доступны в Instagram -аккаунте спортсменки.

«Ты просто ищешь внимания. Наверняка, Fantasy on Ice (шоу, в котором выступает Медведева — прим. «Ленты.ру») не пригласил тебя на следующий год. До свидания, потому что в следующем сезоне ты больше не появишься на подиуме, впереди тебя будут Алена Косторная, Саша Трусова и Анна Щербакова», — написал один из них.

Другие посчитали, что Медведева сеет негатив среди фигуристов, придавая огласке случившееся. Они посоветовали россиянке сосредоточиться на спорте, а не на конфликтах.

8 июня американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в Instagram-аккаунте письмо с угрозами и призывами убираться обратно в Россию одному из участников шоу Fantasy on Ice. Затем Медведева написала, что письмо было адресовано ей, и оно не выбило ее из колеи.

Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе Брайана Орсера

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.