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Призывы «убраться обратно в Россию» посчитали самопиаром Медведевой 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей обвинили российскую фигуристку Евгению Медведеву в самопиаре после публикации письма с угрозами. Комментарии доступны в Instagram-аккаунте спортсменки.
«Ты просто ищешь внимания. Наверняка, Fantasy on Ice (шоу, в котором выступает Медведева — прим. «Ленты.ру») не пригласил тебя на следующий год. До свидания, потому что в следующем сезоне ты больше не появишься на подиуме, впереди тебя будут Алена Косторная, Саша Трусова и Анна Щербакова», — написал один из них.
Другие посчитали, что Медведева сеет негатив среди фигуристов, придавая огласке случившееся. Они посоветовали россиянке сосредоточиться на спорте, а не на конфликтах.
8 июня американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в Instagram-аккаунте письмо с угрозами и призывами убираться обратно в Россию одному из участников шоу Fantasy on Ice. Затем Медведева написала, что письмо было адресовано ей, и оно не выбило ее из колеи.
Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе Брайана Орсера.
Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.
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Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Анна Щербакова , Джонни Вейр , Алена Косторная , Брайан Орсер , Lenta.ru
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