Японский певец вступился за Медведеву

Японский певец Тошимицу Деяма, который на родине известен как Тоши, высказал слова поддержки российской фигуристке Евгении Медведевой , сообщает Sport24.

Во время ледового шоу Fantasy on Ice Медведева получила анонимную записку, в которой ее назвали дьяволом, призвали убраться из Японии обратно в Россию и уйти из фигурного катания.

Тошимицу Деяма решил поддержать россиянку и выложил в свой инстаграм совместную фотографию с Медведевой.

"Я хотел бы высказать слова поддержки тебе сейчас. Женя, спасибо тебе!", — написал японец.