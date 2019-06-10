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Японский певец вступился за Медведеву 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Японский певец Тошимицу Деяма, который на родине известен как Тоши, высказал слова поддержки российской фигуристке Евгении Медведевой, сообщает Sport24.
Во время ледового шоу Fantasy on Ice Медведева получила анонимную записку, в которой ее назвали дьяволом, призвали убраться из Японии обратно в Россию и уйти из фигурного катания.
Тошимицу Деяма решил поддержать россиянку и выложил в свой инстаграм совместную фотографию с Медведевой.
"Я хотел бы высказать слова поддержки тебе сейчас. Женя, спасибо тебе!", — написал японец.
Ранее сообщалось, что Илья Авербух хочет пригласить Медведеву в свое шоу.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Илья Авербух
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