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Режиссер фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Загитовой 

News.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Режиссер фильма «Лунный свет» Брендон Барри оценил выступление российской фигуристки Алины Загитовой под музыку из картины.
О боже! Это… Это абсолютно великолепно. То, как она это чувствует. Она прекрасно передала эти чувства. Её руки. Это все так чертовски красиво, — цитирует режиссёра фан-аккаунт Загитовой в Instagram.
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Из твиттера Барри Дженкинс @bandrybarry (режиссёр оскароносного фильма «Лунный свет», саундтрек которого использовался в короткой программе Алины в сезоне 2017-2018).. -Барри, а вы видели выступление Алины Загитовой под композицию «The middle of the world» из вашего фильма «Лунный свет»? Это было очень красиво, также как и ваш фильм. Барри: я не видел! Кто-нибудь отправьте мне ссылку 👌🏿 Барри: о боже. Это. Это абсолютно великолепно. То, как она это чувствует. Она прекрасно передала эти чувства. Её руки. Это все так чертовски красиво. Барри: Загитова 🙌🏿🐐 💅🏿 (🐐 означает Greatest Of All Time, GOAT. Величайший из всех времён) Барри: Нужно сделать толстовку «Загитова» 🤣😊😍❤️... #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #FaOI #FaOI2019 #FantasyOnIce #FantasyOnIce2019

Публикация от  Alina Zagitova’s Fanpage 👑☘️ (@teamzagitova)

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Ранее News.ru писал, что Татьяна Тарасова отреагировала на сотрудничество японского фигуриста с Тутберидзе.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова
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