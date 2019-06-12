Режиссер фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Загитовой

Режиссер фильма «Лунный свет» Брендон Барри оценил выступление российской фигуристки Алины Загитовой под музыку из картины.

О боже! Это… Это абсолютно великолепно. То, как она это чувствует. Она прекрасно передала эти чувства. Её руки. Это все так чертовски красиво, — цитирует режиссёра фан-аккаунт Загитовой в Instagram.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.