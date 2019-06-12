О боже! Это… Это абсолютно великолепно. То, как она это чувствует. Она прекрасно передала эти чувства. Её руки. Это все так чертовски красиво, — цитирует режиссёра фан-аккаунт Загитовой в Instagram.
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Из твиттера Барри Дженкинс @bandrybarry (режиссёр оскароносного фильма «Лунный свет», саундтрек которого использовался в короткой программе Алины в сезоне 2017-2018).. -Барри, а вы видели выступление Алины Загитовой под композицию «The middle of the world» из вашего фильма «Лунный свет»? Это было очень красиво, также как и ваш фильм. Барри: я не видел! Кто-нибудь отправьте мне ссылку 👌🏿 Барри: о боже. Это. Это абсолютно великолепно. То, как она это чувствует. Она прекрасно передала эти чувства. Её руки. Это все так чертовски красиво. Барри: Загитова 🙌🏿🐐 💅🏿 (🐐 означает Greatest Of All Time, GOAT. Величайший из всех времён) Барри: Нужно сделать толстовку «Загитова» 🤣😊😍❤️... #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #FaOI #FaOI2019 #FantasyOnIce #FantasyOnIce2019