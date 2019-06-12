Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила своих подписчиков с Днём России, перепутав цвета национального флага.
С Днём России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь, — подписала фото Медведева в своём Instagram-аккаунте.
@jmedvedevaj/ News.ru
На картинке, выложенной в её аккаунте, российский триколор состоял из, последовательно, белого, красного и синего цветов. Позже 19-летняя спортсменка выложила правильный вариант флага.
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С Днем России! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником Великий народ!
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
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