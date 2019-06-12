Фигуристка Медведева перепутала цвета российского флага в День России

Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила своих подписчиков с Днём России, перепутав цвета национального флага.

С Днём России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь, — подписала фото Медведева в своём Instagram-аккаунте.

@jmedvedevaj/ News.ru

На картинке, выложенной в её аккаунте, российский триколор состоял из, последовательно, белого, красного и синего цветов. Позже 19-летняя спортсменка выложила правильный вариант флага.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что режиссёр фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Алины Загитовой.