Российская фигуристка Бетина Попова, которая в настоящее время отдыхает на Кипре, выложила в инстаграме новые фотографии. На них 22-летняя спортсменка запечатлена моющей машину в купальнике.
«Мойка машин по индивидуальному заказу. Писать в директ. Жаль, в Москве машину так легко не помыть», — так Бетина подписала новые фото.
Фигуристка также рассказала в сторис, что вместе с мамой побывала в Лимассоле на концерте российской группы «Звери».
«Мама вытащила на концерт «Зверей». Крайне редко хожу на концерты, но тут, в Лимассоле, атмосфера пляжной вечеринки покорила меня», — призналась Попова.
В начале недели Бетина Попова и ее партнер по танцам на льду Сергей Мозгов стали гостями шоу «Фигурка» на ютуб-канале Sport24.