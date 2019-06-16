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Российская фигуристка Бетина Попова в купальнике помыла машину. Фото 

SPORT24.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: @bet1nka
Российская фигуристка Бетина Попова, которая в настоящее время отдыхает на Кипре, выложила в инстаграме новые фотографии. На них 22-летняя спортсменка запечатлена моющей машину в купальнике.
«Мойка машин по индивидуальному заказу. Писать в директ. Жаль, в Москве машину так легко не помыть», — так Бетина подписала новые фото.
Фигуристка также рассказала в сторис, что вместе с мамой побывала в Лимассоле на концерте российской группы «Звери».
«Мама вытащила на концерт «Зверей». Крайне редко хожу на концерты, но тут, в Лимассоле, атмосфера пляжной вечеринки покорила меня», — призналась Попова.
В начале недели Бетина Попова и ее партнер по танцам на льду Сергей Мозгов стали гостями шоу «Фигурка» на ютуб-канале Sport24.
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Фигурное катание , Бетина Попова , Сергей Мозгов
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