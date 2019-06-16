Российская фигуристка Бетина Попова в купальнике помыла машину. Фото

«Мойка машин по индивидуальному заказу. Писать в директ. Жаль, в Москве машину так легко не помыть», — так Бетина подписала новые фото.

Фигуристка также рассказала в сторис, что вместе с мамой побывала в Лимассоле на концерте российской группы «Звери».

«Мама вытащила на концерт «Зверей». Крайне редко хожу на концерты, но тут, в Лимассоле, атмосфера пляжной вечеринки покорила меня», — призналась Попова.