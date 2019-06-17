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Фигуристка Степанова рассказала о трудностях в начале карьеры 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о том, с какими трудностями столкнулась в самом начале карьеры, передает "Спорт-Экспресс".
Степанова выступает в паре Иваном Букиным. По словам фигуристки, они не сразу нашли общий язык с партнером.
"Сложно было, когда еще были маленькими, притирались с Ваней друг к другу, дрались, руки выворачивали. Так себе удовольствие. С Ваней каждый день ездили на тренировки, то есть постоянно, 24/7, были вместе. Но это были такие, детские игры. Едем с ним по льду, тренер что-то говорит, я тычу его пальцем, он мне в ответ выкручивает лопатку.
Но Ваня был хорошо воспитан, с поддержки меня никогда специально не ронял. Бывает ведь и такое. Нет, он сам упадет, но сделает так, чтобы я приземлилась максимально мягко", — поделилась она.
Ранее сообщалось, что Туктамышева хочет, чтобы про нее сняли фильм.
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Фигурное катание , Иван Букин , Александра Степанова
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