Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой

Корреспонденты издания «Газета.ru» подсчитали, сколько примерно могут зарабатывать популярные российские фигуристки Алина Загитова Евгения Медведева , рекламируя товары и услуги отечественных и зарубежных компаний. Оказалось, что доход спортсменок скорее всего исчисляется десятками миллионов рублей.

Аналитики взяли за основу рекламные посты фигуристок в Instagram и официально заключённые контракты с ведущими мировыми компаниями.

Выяснилось, что с начала 2019 года Евгения Медведева разместила в соцсети семь откровенно рекламных постов, Алина Загитова — десять. Учитывая количество подписчиков в Instagram (у Медведевой почти 800 тысяч, у Загитовой — 650 тысяч), стоимость одной публикации может стоить около 400 тысяч рублей, заявила сотрудник агентства по интернет-маркетингу Марина Токунова. Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории. По словам интернет-маркетолога Ивана Лепёхина, стоимость одного поста у обеих фигуристок вероятно колеблется в районе 100 тысяч рублей.

При этом специалисты сходятся во мнении, что основная статья рекламных доходов у спортсменок — контракты с крупными компаниями. Так Медведева является официальным представителем в России шампуня Pantene, спортивных товаров Nike, а также телевизионной программы K-Pop от MTV. Загитова в свою очередь представляет компанию Puma, косметику Shiseido и японского производителя матрасов Airweave.

Аналитики, взяв за основу минимальную стоимость соглашения в 50 тысяч долларов, подсчитали, что Медведева на сегодняшний день уже могла заработать 18,9 млн рублей, Загитова — 12,6 млн Впрочем, эксперты полагают, что суммы сильно занижены, поскольку, например, ведущие мировые производители спортивных товаров как Nike и Puma, очевидно, платят больше.

При этом, по данным «Газеты.ru», аналитики американского телеканала ESPN, ранее подсчитавшие рекламные доходы олимпийской чемпионки Алины Загитовой, пришли к выводу, что за 2018 год спортсменка заработала около $2,5 млн — 157,5 млн руб. Учитывая, что Медведева имеет соглашения с не менее крупными компаниями, авторы статьи полагают, что серебряная призёрка олимпиады заработала не меньше.