«Это разве прилично?»: Погорилую затравили за фото в купальнике

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая , ранее жестко высказавшаяся по поводу показательного номера Елизаветы Туктамышевой , подверглась критике за фото в купальнике, которое выложила в Instagram

«Отпуск закончился, и начались сборы в Навашино! Столько перемен происходит в последнее время в моей жизни, что кругом голова. Но так только интересней», — написала Погорилая, сопроводив запись фотографией в купальнике на фоне моря. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Комментаторы подвергли фото критике, сочтя, что девушка отказывается от своих же слов, сказанных в адрес фигуристки Елизаветы Туктамышевой, раздевшейся в показательном выступлении на этапе Гран-при в 2018 году.

Ранее Анна Погорилая заявила газете «Аргументы и факты», что «не разделяет восторгов» по поводу номера Туктамышевой.

«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя. Уверена, зрителям нравится не только номер с раздеванием, но и ее катание в целом», — пояснила фигуристка.

Эти слова припомнили Анне Погорилой в комментариях к записи с фото в купальнике.

«Считаете, раздеваться в общественном месте прилично? Что скажете, когда в будущем Ваш ребенок посмотрит на такие фотографии и спросит: "Мам, это что?"?» — написала mariastronchyk

«А что, перестала себя уважать как женщину? С чего это вдруг разделась, да еще и выставили на всеообщее обозрение?)))» — иронично отметил пользователь с ником mikhailvolenberg.

Среди пользователей также возникли споры по поводу фотографии Погорилой.

«Здесь всё чинно и не вульгарно», — уверена olefirtatjana

«"Чинно и не вульгарно" ровно как и в показательном номере. Или нижнее белье— пошлость, а купальник— норма, несмотря на то, что выглядят одинаково?», — прокомментировала mariastronchyk.