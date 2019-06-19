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«Это разве прилично?»: Погорилую затравили за фото в купальнике 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая, ранее жестко высказавшаяся по поводу показательного номера Елизаветы Туктамышевой, подверглась критике за фото в купальнике, которое выложила в Instagram.
«Отпуск закончился, и начались сборы в Навашино! Столько перемен происходит в последнее время в моей жизни, что кругом голова. Но так только интересней», — написала Погорилая, сопроводив запись фотографией в купальнике на фоне моря. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Комментаторы подвергли фото критике, сочтя, что девушка отказывается от своих же слов, сказанных в адрес фигуристки Елизаветы Туктамышевой, раздевшейся в показательном выступлении на этапе Гран-при в 2018 году.
Ранее Анна Погорилая заявила газете «Аргументы и факты», что «не разделяет восторгов» по поводу номера Туктамышевой.
«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя. Уверена, зрителям нравится не только номер с раздеванием, но и ее катание в целом», — пояснила фигуристка.
Эти слова припомнили Анне Погорилой в комментариях к записи с фото в купальнике.
«Считаете, раздеваться в общественном месте прилично? Что скажете, когда в будущем Ваш ребенок посмотрит на такие фотографии и спросит: "Мам, это что?"?» — написала mariastronchyk
«А что, перестала себя уважать как женщину? С чего это вдруг разделась, да еще и выставили на всеообщее обозрение?)))» — иронично отметил пользователь с ником mikhailvolenberg.
Среди пользователей также возникли споры по поводу фотографии Погорилой.
«Здесь всё чинно и не вульгарно», — уверена olefirtatjana
«"Чинно и не вульгарно" ровно как и в показательном номере. Или нижнее белье— пошлость, а купальник— норма, несмотря на то, что выглядят одинаково?», — прокомментировала mariastronchyk.
По данным издания «Чемпионат», в июле 2018 года Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. Анна Погорилая является трёхкратным призером чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.
Комментарии
Фигурное катание , Андрей Невский , Елизавета Туктамышева , Анна Погорилая , Аргументы и Факты
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