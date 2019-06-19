Фигуристку затравили из-за фото в Instagram

Фигуристка Анна Погорилая выложила откровенное фото в Instagram. Как сообщает sport.24.ru, пользователям не понравились ее фотографии в купальнике. Подписчики не поняли фигуристку, так как Погорилая ранее критиковала Туктамышеву за обнаженку.

«Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Лично я бы так не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, что в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», — заявляла фигуристка. Позднее Погорилая ответила своим критикам, выложив в сторис скриншот с комментариями. «Хейтеры меня очень веселят. Я чувствую, как моя самооценка растет» — написала спортсменка. Анна Погорилая — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года.