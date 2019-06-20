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Трусова высказалась о пятерных прыжках 

Газета.Ru + ещё 2 20 июня 2019
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала возможность исполнять пятерные прыжки, передает «Советский спорт».
Она отметила, что для нее в приоритете освоить для начала все четверные прыжки.
"Всегда хотела исполнять сложные прыжки и сделать что-то первой в мире. Сначала я пробовала тройной аксель, но у меня не получилось с него выехать. Тогда мне сказали попробовать четверной сальхов. Учила его в конце сезона и прыгнула в апреле 2017-го.
Я пока не задумывалась о пятерных прыжках, потому что еще не выучила все четверные", — сказала Трусова в интервью Olympic Channel.
Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Медведева обратилась к ученице Тутберидзе Трусовой.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Этери Тутберидзе , Советский спорт
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