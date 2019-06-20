Фанаты фигурного катания просили Путина узнать у Загитовой о новых программах

Фанаты фигурного катания просили президента России Владимира Путина задать олимпийской чемпионке Алине Загитовой вопрос о музыке к ее программам на новый сезон, передает Sport24.

20 июня глава государства провел "Прямую линию", на эфир которой пришла фигуристка. Болельщики отправляли свои вопросы через СМС.

Отмечается, что из-за отсутствия информации о музыке к программам на новый сезон появился слух о том, что 17-летняя фигуристка может пропустить сезон или завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что Загитова удалила пост о "Прямой линии" с Путиным после критики фанатов.