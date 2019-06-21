Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву

Календарь

20 июня был опубликован календарь сезона в фигурном катании. Начнутся соревнования, как обычно, с этапов юниорской серии Гран-при. Уже в конце августа юные спортсмены и спортсменки проведут этапы во французском Куршевеле и американском Лэйк-Плэсиде, а в начале сентября их примут столица Латвии Рига и Челябинск.

Еще два юниорских этапа серии состоятся ближе к концу сентября в польском Гданьске и хорватском Загребе, а последний, седьмой отборочный к финалу старт состоится в итальянской Энье в первых числах октября.

С началом осени стартуют и турниры для взрослых, которые сначала войдут в сезон на не имеющих большого значения «Челленджерах», чтобы обкатать свои новые программы и понять степень готовности к серьезным стартам.

Одновременно запустят процесс канадский Autumn Classic и итальянский Lombardia Trophy, затем в Солт-Лейк-Сити пройдет U. S. International Figure Skating Classic, а до конца сентября состоятся еще Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе и немецкий Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.

Шесть взорслых этапов Гран-при пройдут на отрезке с 18 октября по 24 ноября. Начнут серию североамериканские этапы, потом состоится Internationaux de France в Гренобле, Cup of China, московский Rostelecom Cup (15-17 ноября), а последним этапом будет японский NHK Trophy.

Финалы юниорской и взрослых серий состоятся в начале декабря в итальянском Турине, после чего в международном календаре останутся Зимние юношеские Олимпийские Игры в Лозанне, чемпионат Европы в австрийском Граце (20-26 января), Чемпионат четырех континентов в южнокорейском Сеуле (3-9 февраля), а также чемпионаты мира.

Юниорский ЧМ в новом сезоне пройдет со 2 по 8 марта в столице Эстонии Таллине, а взрослых с 16 по 22 марта примет канадский Монреаль.

Женские зарубы

Анна Щербакова. Особый интерес в нынешнем сезоне, конечно же, представляет женское фигурное катание, и без того высочайшая конкуренция в котором станет еще серьезнее, так как во взрослые соревнования добавятся вчерашние юниорки Этери Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная

От этой троицы все сразу же ждут серьезных результатов. Достаточно вспомнить, что они втроем в этом году заняли весь пьедестал на взрослом чемпионате России, отбросив за пределы тройки даже олимпийскую чемпионку, также работающую в группе Тутберидзе Алину Загитову.

Трусова имеет в своем арсенале сразу несколько четверных прыжков, исполняет четверные и Щербакова, а прыгающая только трехоборотные прыжки Косторная берет свое не по годам зрелым и чувственным скольжением, за счет чего периодически обыгрывает коллег по группе в «Хрустальном».

В связи с появлением новой волны звездочек было крайне интересно узнать, кто из них на каком этапе выступит и с кем будет соревноваться. Что ж, ожидания не были обмануты — мы увидим кое-что интересненькое.

Во-первых, сразу же бросилось в глаза, что тренерский штаб Тутберидзе предпочел развести по разным этапом своих главных взрослую и юниорскую звезд — Трусова и Загитова не встретятся на соревнованиях раньше финала Гран-при.

При этом, так уж вышло, Трусова на обоих своих этапах встретится с бывшей подопечной Тутберидзе, а ныне ученицей канадского специалиста Брайана Орсера , серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане и бронзовым призером последнего чемпионата мира Евгенией Медведевой.

Сойдутся они и на канадском, и на московоском этапах серии. Интересно, что в первом случае острейшую конкуренцию им составит прошлогодняя чемпионка финала Гран-при японка Рика Кихира со своими нестабильными, но высоко оценивающимися тройными акселями.

А вот на Кубке «Ростелекома» у Трусовой и Медведевой в конкурентках не будет никого сильнее другой японки — Сатоко Мияхары

Что до Кихиры, то с ней предстоит посоперничать и Загитовой. Алина встретится со своей главной соперницей по прошлому сезону на заключительном этапе на чужой территории в Саппоро. Там же будут и Косторная и с еще одной россиянкой Софьей Самодуровой

Ранее вместе с Косторной и Марией Сотсковой Загитова выступит на этапе в Гренобле, где их главной соперницей должна стать сильная и стабильная японка Каори Сакамото

Из соперниц у этого дуэта выделяется также заявленная на американский и китайский этапы казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева , вернувшаяся перед прошлым сезоном к Тутберидзе и ставшая первой во взрослом женском катании, кто прыгнул на официальных стартах четверной прыжок. Тот сальхов помог ей выиграть серебро чемпионата мира.

При этом на первом этапе серии в США выступит и Сакамото, так что борьба там обещает быть просто очень жаркой.

Новый дом Уно

Если говорить о мужчинах, то российский потенциальный лидер Михаил Коляда выступит на канадском и японским этапах, где он дважды пересечется с двукратным олимпийским чемпионом, японским учеником Орсера Юдзуру Ханю.

А вот другой японец, дважды серебряный призер чемпионатов мира Шома Уно, заметно сдавший в прошлом сезоне, после чего решил перебраться в группу Тутберидзе, заявлен на московский этап. Столица России становится для него, похоже, новым домом.

Ну а одним из самых интересных мужских этапов обещает стать французский, где Уно встретится с действующим чемпионом мира американцем Нэтаном Ченом. Этот этап обещает стать войной «квадов».