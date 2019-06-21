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Фигуристка Загитова удалила пост про Путина, скандал, почему? 

Чемпионат.com + ещё 9 21 июня 2019
Фото: Чемпионат.com
Олимпийская чемпионка оказалась не готова к политической травле. Куда смотрели взрослые?
В прошлом сезоне олимпийская чемпионка Алина Загитова столкнулась с небывалым давлением. Грубые ошибки приводили к поражениям и жёсткой критике. Но 16-летняя фигуристка безупречно провела чемпионат мира и завоевала золото, заставив болельщиков восхищаться силой своего характера.
Всего через три месяца Загитовой вновь пришлось столкнуться с негативом в свой адрес. Причём нынешняя травля не имеет никакого отношения к фигурному катанию, а на её фоне комментарии от поклонниц других фигуристок выглядят детскими дразнилками. Грязи было столько, что Алина не выдержала и удалила свою же запись в «Инстаграме».
Травля за поддержку президента
Приглашение Алины Загитовой в телестудию во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным с точки зрения организаторов было логичным и обоснованным. Фигурное катание сейчас на пике популярности, а Загитова — олицетворение успеха российской школы. Алина приглашение приняла и хотела спросить президента о возможности проведения в России крупных соревнований по фигурному катанию. Напрямую обратиться к главе государства Загитовой так и не удалось, но её просьба наверняка не останется неуслышанной. Во время посещения студии «Прямой линии» Загитова сделала фотографию, которую опубликовала на своей странице в «Инстаграме». «В студии „Прямой линии“ с президентом В. В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с президентом», — подписала снимок фигуристка, переведя пост и на английский язык.
Пользователи тут же отреагировали на запись Загитовой, раскритиковав её за посещение мероприятия и поддержку власти. Большинство комментариев иначе как грязной травлей назвать невозможно. С таким градусом злости и ненависти Алине ещё сталкиваться не приходилось. Видимо, фигуристка к такой реакции готова не была. Спустя несколько часов после публикации пост был удалён с её официальной страницы.
Куда смотрели взрослые?
Прежде всего, травля 17-летнего подростка — это беспринципно и мерзко. Если человек открыто заявляет о своей позиции, то с ним можно не соглашаться, критиковать, но унижать и угрожать ему — нет. Загитова как одна из самых популярных спортсменок России имела полное право посетить «Прямую линию» с президентом. Судя по всему, для неё это стало по-настоящему важным событием, о котором она решила рассказать поклонникам. Другой вопрос, что Алина не ожидала такой негативной реакции. Она большую часть жизни посвящает работе на катке и, вероятно, не вникает в политические моменты. Ей это пока и не надо, ведь даже избирательного права у Загитовой в силу возраста ещё нет.
Несмотря на статус олимпийской чемпионки, всемирную популярность и крупные рекламные контракты, Загитова — несовершеннолетний подросток. И в данной ситуации ей как никогда была важна помощь взрослых. Родители и менеджеры должны были понимать, чем может обернуться соприкосновение с миром политики. Это вовсе не значит, что Алину нужно было закрыть на все замки и никуда не пускать. Возможно, вовремя получив грамотный совет, Загитова решила бы не выкладывать фото в «Инстаграм» или хотя бы закрыть комментарии. И не было бы тогда импульсивного удаления записи, которое вызвало даже больше шумихи, чем сам пост.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Владимир Путин
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