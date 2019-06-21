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Стало известно, сколько могут зарабатывать Загитова и Медведева на рекламе 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за последнее время могли заработать более 1 млн рублей. Руководитель отдела ORM (Online Reputation Management — управление репутацией в интернете) компании по интернет-маркетингу Ingate Марина Токунова в интервью "Газете.Ru" назвала примерную стоимость одной подобной публикации.
"Мы обращались к селебрити и спортсменам в рамках продвижения энергетического напитка в инстаграме. Рекламный пост у блогера с 50 тыс. подписчиков стоил от 300 тыс. руб. (публикация stories — 150 тыс. руб.). От 500 тыс. руб. начинается цена поста у блогеров-селебрити с 1,5 млн подписчиков. У звездных блогеров с многомиллионной аудиторией реклама будет стоить как минимум 2 млн рублей.
По нашим данным, стоимость рекламы в инстаграме не зависит от рода деятельности инфлюенсера — только от популярности и размера аудитории", — сказала она.
У Медведевой с начала 2019 года вышло всего семь очевидно рекламных постов, а у Загитовой — десять. Согласно этим данным, за этот промежуток времени Медведева вполне могла заработать уже 2,8 млн, а Загитова — 4 млн только за публикации в соцсетях.
Ранее Загитова заявила, что "не все живут хорошо".
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Фигурное катание , Прочее , Евгения Медведева , Алина Загитова , Газета.Ru
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