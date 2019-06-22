Довели до срыва: Загитова удалила пост про Путина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подверглась травле за посещение студии «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным . Девушка выложила фотографию с мероприятия на своей странице в соцсети, получив в ответ массу критических комментариев. Пользователи обвиняли 17-летнюю спортсменку в том, что она не разбирается в политике и текущей ситуации в стране, и просили посвящать все свое время спорту. Вскоре после этой атаки Загитова удалила пост.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на днях вернулась в Москву из Японии, где практически без перерывов выступала на различных ледовых шоу, начиная с марта, когда только завершился чемпионат мира — 2019.

По идее, сейчас фигуристка должна присоединиться к остальным спортсменам из группы Этери Тутберидзе на сборах в Новогорске и начать заниматься постановкой новых программ на сезон-2019/20.

Однако статус самой успешной российской одиночницы в истории России приводит к тому, что 17-летнюю девушку нередко приглашают посещать важные мероприятия — в том числе и «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным.

В итоге вскоре после прилета в Москву Загитова отправилась в телестудию, где провела четыре часа во время «Прямой линии», но так не смогла задать свой вопрос главе государства напрямую.

Тем не менее до начала общения с президентом ведущая телестудии отдельно подошла к фигуристке, чтобы узнать, какую тему она хотела бы обсудить с Путиным. Девушка, изрядно запинаясь от волнения, сформулировала вопрос о том, планируется ли в России в ближайшее время проведение чемпионата мира по фигурному катанию.

Также чуть позже в сети появилось видео, на котором Загитова общается с корреспондентом Первого канала.

«Я осознала, насколько важно прислушиваться к людям. К сожалению, не все живут так же хорошо, как другие. Надо помогать им», — сказала девушка.

Вскоре после этого фигуристка выложила в своем инстаграме фотографию с мероприятия, подписав, что общение с президентом длилось «более четырех часов». Однако спустя непродолжительное время спортсменка неожиданно удалила этот пост.

Публикация сохранилась в сети благодаря тому, что ее успела перепостить к себе фан-страница Загитовой в инстаграме.

По какой же причине девушка решила удалить запись, посвященную такому статусному событию, как «Прямая линия» с президентом?

Ответ прост: в комментариях разразился настоящий ад. Некоторые пользователи соцсети критиковали политику страны, а другие — саму Загитову за то, что она согласилась посетить «Прямую линию».

Одни из первых комментариев, которые оставались в топе до удаления поста, звучали так:

«Алина, я вас уважаю как личность. Но скажите, вам не противно принимать участие в таком фарсе?

Вероятно, вы в силу молодости еще не до конца осознаете, что происходит в нашей стране»; «Встреча с Путиным? Хорошо. Только вот не ясно, зачем это тебе», «Алина, не марайте себя в политике, будьте умнее и выше этого. Занимайтесь фигурным катанием, вот это у вас это отлично выходит».

Были и положительные комментарии, но негативных оказалось довольно много по сравнению с привычной картиной в инстаграме фигуристки, где обычно царит восхищение ее достижениями, программами и нарядами.

Вскоре фигуристка удалила пост, видимо, решив, что игра не стоит свеч. К тому же вполне возможно, что девушка всерьез расстроилась из-за неожиданно свалившейся на нее волны критики.

При этом стоит отметить, что Загитова уже не в первый раз посещает мероприятие, связанное с президентом страны. Так, вскоре после Олимпиады в Пхенчхане, откуда спортсменка привезла золото, она приняла участие в митинге в поддержку Путина, который прошел в «Лужниках». Тогда действующий глава государства являлся одновременно и кандидатом в президенты, поскольку на 18 марта были намечены новые выборы.

Загитова же посетила митинг и поддержала Путина еще до его победы — вместе с Тутберидзе и Евгенией Медведевой

Но тогда настолько массированной критики в сторону чемпионки не наблюдалось — может, потому, что она не выложила ни одной фотографии с мероприятия, либо потому, что тогда фигуристка еще не набрала такой бешеной популярности, как сейчас.

Ранее Загитовой уже приходилось удалять пару своих публикаций в инстаграме — правда, никакой связи с политикой там не было. На исчезнувших видеозаписях в сторис девушка самостоятельно водила машину по проселочной дороге, будучи непристегнутой.

Кроме того, ей еще нет 18 лет, так что водить спортсменке можно было только с инструктором во время обучения. А, судя по видео, никакого обучения там не происходило.