Пошла за Медведевой? Правда Цурской об уходе от Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Цурская раскрыла правду своего ухода от Этери Тутберидзе в мае 2018 года. По словам 17-летней спортсменки, уже завершившей карьеру, ей не удалось справиться с высокой конкуренцией в группе именитого тренера.

Российская фигуристка Полина Цурская, в мае этого года повесившая коньки на гвоздь и завершившая профессиональную карьеру, поделилась подробностями своего выступления под руководством именитого тренера Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70». В группе известной специалистки 17-летняя спортсменка провела в общей сложности пять лет, однако в мае 2018 года приняла решение прекратить свое сотрудничество с Тутберидзе и ушла к Елене Буяновой

Уход Цурской был воспринят общественностью неоднозначно. Спортсменка сменила тренера крайне неожиданно, но более примечательным оказался тот факт, что из группы Тутберидзе она ушла ровно через день после того, как о прекращении 11-летнего сотрудничества с Этери Георгиевной объявила двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева , завоевавшая на Олимпийских играх в Пхенчхане серебряную медаль, уступив в индивидуальном турнире своей соотечественнице и партнерше по группе Алине Загитовой.

Болельщики и эксперты тогда посчитали, что Цурская, имевшая с Медведевой тесные дружеские связи, последовала примеру Евгении. Однако сама Полина данное мнение опровергла и раскрыла правду своего ухода из группы Тутберидзе.

«Мое решение никак не связано с Медведевой. Тогда было много высказываний, что она меня якобы потянула за собой. Но это решение давно зрело у меня и у моей семьи. Я теряла веру в себя. В группе Тутберидзе очень много сильных девочек, которые учат новые прыжки, прогрессируют — они маленькие, верткие, прыгучие», — сказала Цурская в эфире телеканала «Дождь».

Вспомним период работы с Тутберидзе, 17-летняя фигуристка охарактеризовала своего бывшего тренера как требовательного человека, «у которого есть система, есть четкое понимание, как и когда работать». При этом отметила, что в определенный период сбавила требования к себе, что повлекло за собой некоторые проблемы в совместной работе с наставником.

«Я начала ей отвечать, может, где-то не слушаться. Конечно, Этери Георгиевне это не нравится — она начинает ругаться, чтобы поставить тебя на место, чтобы тебе объяснить, что ты не прав.

В тот переходный период это вызывало очень большую обиду: «Да как так, как вы смеете такое говорить?» Хотя в более юном возрасте ты думал: «Почему мне такое говорят? Нужно сделать лучше, чтобы не было причин придраться», — сказала Цурская.

Несмотря на неожиданный разрыв рабочих отношений, фигуристка развеяла слухи о возможном конфликте между ней и Тутберидзе. При этом сама Полина заявила, что до сих пор чувствует за собой вину.

«Этот человек мне действительно стал родным — я все время проводила на катке, общалась с Этери Георгиевной. Она воспитывала во мне характер, понимание жизни, за это я ей безумно благодарна.

Когда я от нее уходила — год назад — это было, наверное, не очень красиво: я не подошла, не поблагодарила, не подарила цветы.

Мы здоровались на соревнованиях, но ничего более. Я поздравила ее с днем рождения, и на этом наше общение ограничивалось. Тогда я так поступила, потому что мне было неудобно перед ней — она пять лет вкладывала в меня душу, отдавала всю себя, а я вот от нее ухожу. Мне было неловко, страшно идти к ней», — отметила Цурская.

Свои первые шаги в фигурном катании Полина Цурская сделала уже в четырехлетнем возрасте. Ее первым тренером стала Татьяна Одинокова, преподававшая в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва №35 в родном для спортсменки Омске. Сезон-2013/14 фигуристка уже начала под руководством Этери Тутберидзе.

Спустя два года Цурская дебютировала в юниорах, сходу выиграв юниорское первенство России, а также этапы и финал Гран-при. Тогда же российская фигуристка завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммер, обойдя свою соотечественницу Марию Сотскову и нынешнюю ученицу Тутберидзе из Казахстана Элизабет Турсынбаеву

В сезоне-2016/17 Цурская также выиграла два этапа юниорского Гран-при, но в финале выступить не смогла по медицинским показаниям. На чемпионате мира среди юниоров она заняла только десятое место. Следующий сезон стал для Полины дебютным на взрослом уровне, но добиться высоких результатов ей не удалось: только бронза на этапе Гран-при в Японии и четвертое место в США.

Прошедший сезон Цурская провела под руководством Буяновой, но отметилась только 14-м местом на чемпионате России в Саранске, перед этим провалив этапы Гран-при, после чего объявила о завершении своей карьеры.