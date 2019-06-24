Публичное падение и плагиат: Загитова крупно оскандалилась

Падение на глазах у всей арены

Завершающаяся неделя стала не самой удачной для российской олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой, которая влипла в ряд неприятных историй, обернувшихся для нее в некотором роде репутационными потерями.

Во время шоу Fantasy on Ice в японском городе Кобе в финальной сцене Загитова сначала станцевала с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко , а затем упала при попытке исполнить тройной лутц, причем падение получилось настолько тяжелым, что спортсменка осталась лежать после этого на льду.

Alina during the closing number + Yuzuru encouraging her to try her jump again, and supportive when she succeeds. ☺️

@ Kobe #FantasyOnIce #FAOI2019



♡.. ⃗. #алиназагитова | #alinazagitova pic.twitter.com/9bBQ243ZQO— alina zagitova archive (@archivezagitova) 22 июня 2019 г. В итоге выполнить еще одну попытку этого прыжка Алину пришлось упрашивать двукратному олимпийскому чемпиону и главной звезде этого шоу — японцу Юдзуру Ханю.

Россиянка вняла уговорам любимца местной публики, сделала еще один заход на тройной лутц и смогла исполнить его чисто.

Обвинение в плагиате

Но падение с лутца отнюдь не самое неприятное, что случилось со спортсменкой на этом шоу. Дело в том, что Загитова исполнила в Кобе свой новый показательный номер на песню Билли Айлиш Bad Guy.

Примечательным является тот факт, что конкурентка и в какой-то степени антагонистка Загитовой Евгения Медведева , ушедшая весной прошлого года от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру , совсем недавно говорила, что это ее любимая песня. По предположениям фанатов, девушка сама собиралась ставить номер под эту композицию, — иначе как еще объяснить последовавшую бурную реакцию фигуристки на то, что Загитова неожиданно взяла эту же самую песню для своей новой программы?

Напомним, сразу после новостей об этом Медведева выложила у себя в инстаграме саркастический пост про то, что она «очень-очень ждет новых песен Айлиш», приложив скриншот с названием песни Copycat, что означает «подделка» или «подражатель».

Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз на вопрос пользователей Instagram о том, специально ли они с Загитовой выбрали такую мелодию, заявил, что ничего не знал про слова Медведевой.

Однако это были еще цветочки. После появления видео номера с шоу в Кобе в сети прилетела куда более серьезная претензия.

«Тот случай, когда мою хореографию к песне Bad Guy крадут и показывают по национальному телевидению. Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня и оплатите билет до России», — написала в своем инстаграме американская танцовщица Джо Джо Гомез, выложив у себя номер Алины.

Кроме того, Гомез пришла с гневным комментарием и в инстаграм Глейхенгауза, однако хореограф удалил ее слова и тут же закрыл возможность комментирования своих постов. При этом Глейхенгауз публично извинился перед танцовщицей из Америки.

«Я хочу принести свои извинения Джо Джо Гомез за то, что не спрашивал об использовании некоторых движений ее хореографии. Я смотрел танец на ютубе, и мне действительно он понравился. Я показал его Алине, и мы поставили программу с этими движениями! Джо Джо, ты потрясающая. Надеюсь, что в будущем мы вместе сделаем что-нибудь на льду! Я приглашаю тебя в Россию и беру все расходы на себя», — написал Даниил.

«Когда я говорю о воровстве, я имею в виду повторение всего концепта. В этом номере все то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, — уже написала к этому моменту в своих сториз Гомез.

— Есть разница между тем, чтобы делать в похожем стиле, исполнять схожие движения — они универсальны, и тем, чтобы полностью воровать концепт и весь номер. Именно так и произошло.

Спасибо за вашу поддержку — я это очень ценю. Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но я должна отстаивать свои работы и их заимствование. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился».

Больше она никаких комментариев не давала, однако продолжила ставить лайки гневным комментариям пользователей, раскритиковавших извинения Глейхенгауза.

При этом танцовщица успела посетовать, что не сможет подать на россиянина иск, так как не запатентовала свой танец и уникальные движения из него.

В любом случае, для репутации Загитовой и команды Тутберидзе данная история — точно не лучшее, что могло случиться.

Удаленное фото

Еще раньше небольшой скандал случился с фигуристкой 20 июня во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Сначала фан-страница спортсменки выложила видео, на котором та рассказывает, какой вопрос задала бы главе государства.

«Я бы хотела задать Владимиру Владимировичу вопрос, касающийся спорта: возможно ли такое, что у нас в России будут крупные международные соревнования — чемпионат мира по фигурному катанию?» — сказала Алина.

По итогам «Прямой линии» сама фигуристка выложила свою фотографию из студии, сопроводив публикацию следующим текстом.

«В студии Прямой линии с Президентом В. В. Путиным. Более четырех часов шло общение населения с Президентом», — написала Загитова (орфография автора сохранена).

Всего несколько часов Алина удалила у себя этот пост. Судя по всему, девушка не выдержала массового потока критики, который вылился на нее в комментариях.

«Встреча с Путиным? Хорошо. Только вот не ясно, зачем это тебе», «Алина, не марайте себя в политике, будьте умнее и выше этого. Занимайтесь фигурным катанием, вот это у вас это отлично выходит», — гласили некоторые из записей пользователей.

Фигуристку обвиняли в том, что она совершенно не разбирается в политике и в эфире «Прямой линии» была не на своем месте.