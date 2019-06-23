Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился новым видео с сыном, сообщает "Советский спорт".
На кадрах, опубликованных в интсаграме спортсмена, Плющенко-младший исполняет двойной сальхов во время шоу в Японии.
"Мне так приятно смотреть на то, как мой сын выступает перед японскими фанатами. Саппоро останется в моей памяти, как город, где он смог исполнить свой первый двойной прыжок в шоу", — подписал публикацию Плющенко.
Помимо фигуриста и его сына в шоу также выступали такие известные российские фигуристы, как Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.
Ранее сообщалось, что хореограф олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой публично извинился за плагиат номера американки Джоджо Гомез и пригласил ее в Россию.