Сын Плющенко исполнил двойной сальхов на шоу в Японии

На кадрах, опубликованных в интсаграме спортсмена, Плющенко-младший исполняет двойной сальхов во время шоу в Японии.

"Мне так приятно смотреть на то, как мой сын выступает перед японскими фанатами. Саппоро останется в моей памяти, как город, где он смог исполнить свой первый двойной прыжок в шоу", — подписал публикацию Плющенко.

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