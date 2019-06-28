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«Захейтили»: Радионова о травле за высказывание о Загитовой 

Рамблер 5 часов назад
Фигуристка Елена Радионова рассказала о негативных комментариях болельщиков после того, как она обратила внимание на ошибку олимпийской чемпионки Алины Загитовой, сделанную во время выступления. Об этом Радионова заявила в интервью, выложенному на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».
«Когда я выступала, у меня не было хейтеров. Их больше появилось, когда я стала комментировать соревнования. Сейчас лишний раз думаешь, что сказать, потому что какая-нибудь безобидная фраза может перейти в цитату, и за это могут фанаты могут начать хейтить», — рассказала фигуристка.
Она отметила, что однажды в трансляции увидела, что «у Алины Загитовой был недокрут».
«Потом мы рассматривали в повторе, и я говорила, что не уверена, но, возможно, он был. Судьи не поставили Алине этот недокрут, а на меня вылился шквал негатива: «Да ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании, ты просто ее не любишь, ты неудачница», — рассказала Елена Радионова.
По ее словам, «ей стали писать всякие глупости», но она на них не реагировала.
«Конечно, было забавно все это почитать, но паники у меня не было. Написали — и написали. Я понимала, что ничего плохого не сказала. (…) Ни в коем случае я не хотела кого-то задеть», — подчеркнула Радионова во время прямого эфира.
Ранее, по данным RT, на претензии фанатов Алины Загитовой пришлось отвечать двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Слуцкой. Неудовольствие поклонников вызвали слова Слуцкой о то, что в будущем Загитовой придётся непросто из-за того, что у неё появился целый ряд серьёзных соперниц.
Комментарии
Фигурное катание , Видео , Елена Радионова , Ирина Слуцкая
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