«Захейтили»: Радионова о травле за высказывание о Загитовой

Фигуристка Елена Радионова рассказала о негативных комментариях болельщиков после того, как она обратила внимание на ошибку олимпийской чемпионки Алины Загитовой, сделанную во время выступления. Об этом Радионова заявила в интервью, выложенному на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

«Когда я выступала, у меня не было хейтеров. Их больше появилось, когда я стала комментировать соревнования. Сейчас лишний раз думаешь, что сказать, потому что какая-нибудь безобидная фраза может перейти в цитату, и за это могут фанаты могут начать хейтить», — рассказала фигуристка.

Она отметила, что однажды в трансляции увидела, что «у Алины Загитовой был недокрут».

«Потом мы рассматривали в повторе, и я говорила, что не уверена, но, возможно, он был. Судьи не поставили Алине этот недокрут, а на меня вылился шквал негатива: «Да ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании, ты просто ее не любишь, ты неудачница», — рассказала Елена Радионова.

По ее словам, «ей стали писать всякие глупости», но она на них не реагировала.

«Конечно, было забавно все это почитать, но паники у меня не было. Написали — и написали. Я понимала, что ничего плохого не сказала. (…) Ни в коем случае я не хотела кого-то задеть», — подчеркнула Радионова во время прямого эфира.