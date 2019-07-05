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Загитова рассказала о характере Тутберидзе 

Lenta.ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью YouTube-каналу Елены Родиной рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.
Загитова вспомнила, как не могла собраться перед началом чемпионата мира-2019, и Тутберидзе помогла ей справиться со стрессом. «Как говорят, иногда благодаря пинку мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок. Тутберидзе тогда сказала: "Нет, едем". Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем», — заявила она.
Фигуристка добавила, что ценит Тутберидзе за стойкий характер. «Еще нравится ее женственность — она всегда хорошо выглядит и красиво одевается. В этом я тоже беру с нее пример», — отметила она.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионата мира и Европы. Два сезона она лидирует в рейтинге в индивидуальном женском катании Международного союза конькобежцев (ISU). Все это время фигуристка тренируется в группе Тутберидзе.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Этери Тутберидзе
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