Загитова рассказала о характере Тутберидзе

Загитова вспомнила, как не могла собраться перед началом чемпионата мира-2019, и Тутберидзе помогла ей справиться со стрессом. «Как говорят, иногда благодаря пинку мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок. Тутберидзе тогда сказала: "Нет, едем". Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем», — заявила она.

Фигуристка добавила, что ценит Тутберидзе за стойкий характер. «Еще нравится ее женственность — она всегда хорошо выглядит и красиво одевается. В этом я тоже беру с нее пример», — отметила она.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионата мира и Европы. Два сезона она лидирует в рейтинге в индивидуальном женском катании Международного союза конькобежцев (ISU). Все это время фигуристка тренируется в группе Тутберидзе.