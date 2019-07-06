«Закидают камнями»: что пугает Рудковскую в сыне Плющенко

Сын Евгения Плющенко Яны Рудковской начал исполнять двойные прыжки раньше звездного отца, уже нашел себе подругу и готовит на следующий сезон страстную программу под названием «Танго любви». Рудковская тем временем заявила, что не позволит, чтобы чувства ребенка взяли верх над тренировками, поскольку ей «нужно, чтобы он защищал честь страны на Олимпиаде».

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской в свои шесть лет уже исполняет двойной сальхов и без устали колесит по миру, выступая на шоу вместе с отцом.

Недавно Рудковская заявила, что юный спортсмен уже приступил к подготовке новой соревновательной программы на следующий сезон под весьма интригующим названием — «Танго любви».

Страстный танец в исполнении ребенка дошкольного возраста может выглядеть немного странно, так что продюсер уже приготовилась к активной критике со стороны зрителей.

«Я думаю, что нас закидают камнями за название этого номера — «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать это чувство?»

Но я учу сына, чтобы он не обращал на это внимания», — заявила Рудковская в интервью «Собеседнику».

Стоит признать, что программы, не соответствующие возрасту и даже внешнему виду ребенка, действительно могут быть похожи в его исполнении на фарс. Так, вульгарные движения короля поп-музыки Майкла Джексона в показательной программе младшего Плющенко в этом сезоне порой выглядели излишними.

Тем не менее родители юной звезды не чураются экспериментов и твердо уверены, что ребенок правильно пошел по стопам отца.

Плющенко уже заявил, что поставил себе цель воспитать чемпиона, а Рудковская высказалась еще жестче:

«Если бы он был бездарь, то пошел бы в футбол. Если бы и в футболе не преуспел, то в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию».

Продюсер также сообщила, что ребенок проводит шесть-семь часов на льду в упорных тренировках и не покидает каток до тех пор, пока не сможет чисто исполнить разучиваемый элемент.

«Он никуда не ездит — только на тренировки. Нам нужно, чтобы ребенок защищал честь страны на Олимпийских играх», — однозначно заявила Рудковская.

Неудивительно, что по скорости успехов мальчик уже обогнал своего именитого отца:

так, он начал показывать двойные прыжки в пять лет, в то время как Плющенко-старший — только в семь, хотя и это тогда считалось проявлением гениальности.

Из-за такого стремительного прогресса Рудковская даже опасается, что сын может возомнить о себе слишком много.

«Честно говоря, я боюсь, чтобы мальчик не испортился. Мы его порой даже специально придерживаем, чтобы крыша не слетела», — подчеркнула продюсер.

Известно, что ребенка отправляют участвовать в соревнованиях для детей более старшего возраста, которые должны владеть элементами другого уровня.

Видимо, это один из способов борьбы с головокружением от успехов, однако и такой прием не всегда срабатывает, поскольку Плющенко-младший периодически побеждает на этих турнирах, либо же попадает на пьедестал.

При этом юный фигурист иногда в открытую высказывает свое недовольство тем фактом, что его конкуренты изначально находятся в более выигрышном положении.

Подобный инцидент произошел, например, на турнире ко Дню защитника Отечества по третьему юношескому разряду, где Плющенко-младший завоевал серебро.

«После награждения Саша очень недовольным и возмущенным голосом спросил: «А когда я наконец-то буду соревноваться с малышами, а не со взрослыми ребятами?»

На что получил суровый ответ от папы: «Фамилия у тебя такая, сынок! Надо соревноваться с сильнейшими и старшими соперниками, теперь терпи и очень много работай, чтобы быть лучшим среди них», — писала Рудковская в своем инстаграме.

По иронии судьбы, именно на катке Плющенко-младший встретил «свою любовь», которая теперь отвлекает его от занятий. Однако родителей это пока не настораживает — Рудковская с удовольствием рассказывает о ровеснице сына, с которой у него зародилась «нежная дружба». Теперь девочка каждые выходные приезжает в гости к другу и подолгу играет с ним, обсуждая волнующие детей темы.

«Поверьте, я не дам, чтобы любовь вскружила голову. Не думаю, что сын может пожертвовать спортом ради чувств, — отмечает тем временем строгая мать. — Мой мальчик вообще очень похож по характеру на своего папу — Евгения Плющенко. Можно сказать, что он — его зеркальная копия!»

О строгости родителей юного фигуриста Плющенко говорит и то, как его наказывают за провинности.

На телеканале «Дождь» Рудковская рассказала, что за плохое поведение лишает ребенка игрушек, бьет «маленьким тоненьким ремнем» и сажает в «темную комнату».

Из-за этих слов разгорелся едва ли не международный скандал. Британская газета Daily Mail даже выпустила статью с заголовком «Мать-миллионерша призналась, что хлещет пятилетнего сына-гения поясом и закрывает в темном шкафу, чтобы превратить его в лучшего фигуриста в мире».

Рудковской пришлось признаться у себя в инстаграме, что на самом деле она сына все-таки не бьет, но мальчик знает, что «такие методы будут, если он начнет плохо себя вести».

При этом сам ребенок подтвердил, что какие-то из методов наказания реально применялись, — например, отправка в темную комнату. Там он провел около десяти минут.

«Там могут быть мумия, зомби или вампир, и никто меня не спасет», — рассказал о своих страхах юный фигурист.

А недавно у ребенка возникла другая боязнь: он не хотел подниматься на третий этаж семейного особняка, поскольку ему мерещились там какие-то «странные звуки», и он чувствовал, что там «кто-то присутствует».

Любопытно, что такой же страх появился у всех членов семьи, и вскоре был вызван священник, который освятил дом.