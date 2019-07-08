Пользователи Instagram выразили восхищение фотографией фигуристок Евгении Тарасовой и Елизаветы Туктамышева, позирующих в купальниках на пляже в США.
Фото было размещено в аккаунте 24-летней Евгении Тарасовой, чемпионки Европы, катающейся в паре с Владимиром Морозовым.
«Встретимся в любой точке мира», — подписала снимок Евгения Тарасова.
«Люблю тебя», — отметила в комментариях чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.
В свою очередь подписчики Тарасовой сочли, что фигуристки замечательно выглядят и пожелали им хорошего отдыха.
«Вот и встретились подружки, наши очаровательные чемпионки! Девчонки, оторвитесь по полной! Удачного вам отдыха!» — пожелала taniknyzeva.
«Девчонки вы такие классные…вы умнички…вы красавицы», — восхитилась aleksa4730.