Воспитали себе на голову: почему фигуристы бегут из России

Российская фигуристка Анастасия Шаботова в 13 лет приняла решение выступать за Украину. Ранее по такому же пути пошла серебряный призер чемпионата мира — 2019 Элизабет Турсынбаева , которая родилась в Москве, но с 13 лет представляет Казахстан, Екатерина Куракова, владеющая четверными прыжками и решившая защищать цвета польского флага, и многие другие.

Фанаты просят уехать из страны

Фигуристка Станислава Константинова , которая брала серебро на этапе Гран-при прошлого сезона, однажды призналась в интервью, что некоторые поклонники пишут ей с просьбой начать выступать за другую страну.

Такие же комментарии можно нередко увидеть под постами с информацией о перспективной российской юниорке Анастасии Таракановой, которая владеет всеми тройными прыжками и поражает своей скоростью и энергетикой на льду.

Как ни странно, призыв начать представлять другую страну в таких случаях не является оскорблением — фанаты лишь хотят, чтобы способные фигуристы имели больше возможностей выступать на международных соревнованиях.

Максимальная квота для одной страны на чемпионате Европы, мира и Олимпийских играх составляет три человека. В России же — особенно в женском одиночном катании — претенденток всегда намного больше.

И вот как тут пробиться в тройку сборной России на главные турниры сезона?

Конкуренция за попадание на международные соревнования просто бешеная, из-за чего многие талантливые фигуристы не получают возможности даже попробовать себя на высшем уровне. В юниорской команде страны ситуация обстоит примерно так же.

Неудивительно, что спортсмены задумываются о смене гражданства, а болельщики относятся к этому с пониманием.

Что дает переход

Почему же атлеты так уверены, что они получат возможность выступать на чемпионатах Европы, мира и Играх, если согласятся представлять другую страну, где фигурное катание не так популярно и банально нет собственных спортсменов высокого уровня?

Все очень просто: Международный союз конькобежцев (ИСУ) позволяет федерации любого государства, которое является его членом, отправлять на главные старты сезона по одному участнику.

Эта квота гарантирована, и ее никто не отнимет, даже если уровень развития фигурного катания в этой стране не очень высок.

Единственное препятствие, которое может встать на пути спортсмена, — это необходимость набрать минимальную техническую сумму для допуска, устанавливаемую ИСУ, на каком-либо международном соревновании текущего или предыдущего сезона.

Так, для попадания на чемпионат Европы в сезоне-2017/18 мужчины должны были показать 36 баллов за технику в короткой программе и 66 — в произвольной, а для женщин эти показатели равны 29 и 49 очкам соответственно. Стоит ли говорить, что для воспитанников российских школ фигурного катания это просто смешные цифры?

Таким образом, меняя спортивное гражданство, спортсмены, по сути, получают легкий доступ к статусным турнирам.

Сложнее может быть только с Олимпийскими играми, где количество участников в турнирах одиночников — как мужчин, так и женщин, — ограничено 30-ю. Однако это не сильно меньше, чем выступало, к примеру, на чемпионате Европы 2019 года — 36 девушек и 37 мужчин, — так что попасть в это число вполне реально.

По крайней мере, гораздо реальнее, чем в тройку сборной России, из которой в ближайшее время может выпасть даже олимпийская чемпионка Загитова, если она так не научится исполнять четверные прыжки, а Трусова, Щербакова и Косторная продолжат вести вперед технический прогресс.

Еще один плюс смены гражданства: новая родина начинает финансово поддерживать спортсмена, в то время как в России он при такой безумной конкуренции не имел шансов обратить на себя внимание Федерации фигурного катания на коньках (ФКККР).

Кто уже пошел по такому пути?

Самый свежий пример — это 13-летняя ученица Светланы Пановой из школы «Снежные барсы» Анастасия Шаботова. Девушка начнет со следующего сезона выступать за Украину, в которой ситуация с одиночницами более чем плачевная.

На юниорских этапах Гран-при прошлого сезона только одна фигуристка из этой страны — Анастасия Архипова — сумела завоевать какие-то очки, хотя на пьедестал так и не забралась. Если же говорить о взрослом уровне, то на чемпионате Европы тоже выступила только одна украинка — Анастасия Гожва, которая заняла последнее место.

Таким образом, Шаботова вряд ли встретится с конкуренцией за единственную квоту на главные турниры года.

Да и два этапа Гран-при каждый сезон ей обеспечены — как на юниорском уровне, так и позднее на взрослом.

Она владеет всеми тройными и даже исполняет каскад лутц + тулуп — для Украины это отличный «трансфер».

Сама Шаботова тоже должна быть довольна: после скандала со словами о «правильном допинге», который якобы принимают в группе Этери Тутберидзе, ее путь в сборную страны серьезно осложнился.

«Ребенок только начинает. А я читаю комментарии, где Насте рекомендуют завязать со спортом, — рассказывала мать Шаботовой Sports.ru. — Этот шлейф будет тянуться, но я не понимаю, для чего все это. Как мама я бы хотела сказать: понимайте, что это дети».

Также широко известен уход талантливейшей Екатерины Кураковой, которая решила представлять на международном уровне Польшу.

17-летняя девушка, долгие годы занимавшаяся в СШОР «Москвич», на некоторое время пропала со всех радаров, пока решала вопросы со сменой гражданства. Однако в декабре 2018 года она официально приступила к занятиям в Канаде под руководством Брайана Орсера в Toronto Cricket Club (там же, где Евгения Медведева) и начала выступать на европейских турнирах не самого высокого ранга.

В июне 2019 года закончился ее карантин из-за смены гражданства, и теперь Куракова сможет участвовать в престижных соревнованиях под эгидой ИСУ.

Пока что она демонстрировала на турнирах только тройные прыжки…

… но известно, что девушка уже вовсю исполняет на тренировках четверные, причем в каскаде. Например, она уже показывала комбинацию четверной сальхов + тройной тулуп.

«Девочка, безусловно, очень способная, — говорила о Кураковой в интервью «СЭ» ее бывшая наставница Инна Гончаренко. — Она накручивала абсолютно все четверные прыжки, причем начала пробовать это еще пару лет назад. Катя давно не боялась это учить».

Несмотря на явный талант, девушка никак не могла пробиться в состав сборной России на этапы юниорской серии Гран-при и пришла к выводу, что с такой плотной конкуренцией ей просто не дадут шанса.

«Наверное, будет хорошо, если я объясню так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест… Ну, совсем нет. Тогда этот хирург идет и устраивается на работу в другую больницу и спасает людей там!» — говорила Куракова в интервью Sport24.

Так же «спасает жизни» в другой стране сейчас Екатерина Рябова , которая начала выступать за Азербайджан.

В составе новой сборной ей уже удалось принять участие в чемпионате Европы (12-е место) и мира (13-е), а в сезоне-2019/20 она выступит на этапах взрослого Гран-при. Такими темпами и до Олимпиады недалеко.

Скорее всего, если бы Рябова не сменила гражданство, она никогда в жизни не получила бы такого шанса.

Еще раньше по такому же пути пошла родившаяся в Москве Элизабет Турсынбаева, которая в 13 лет начала представлять Казахстан. Она уже успела один раз выступить на Олимпийских играх, четырежды — на чемпионате мира и трижды — на чемпионате четырех континентов, где соревнуются представители Азии и Америки, завоевав несколько важных медалей и став первой в истории женщиной, исполнившей четверной прыжок на взрослом уровне.

Это далеко не единственные примеры перехода в другие национальные федерации, и в ближайшее время их количество может только увеличиться.