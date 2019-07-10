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Авербух поведал о новой программе Медведевой 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости, коллаж
Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух рассказал о работе с двукратным призером Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой.
Специалист поведал о новой программе, которую он сделал для звездной россиянки.
"Сделал ей короткую программу. Очень надеюсь, что она поможет Жене уже просто получать огромное удовольствие на льду.
Она большая чемпионка. Мне интересно работать со спортсменами, и надеюсь, что программы, которые я ставлю, им помогают", — цитирует Авербуха РИА "Новости".
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Илья Авербух , РИА Новости
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