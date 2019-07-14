Капризов отреагировал на горячее фото Загитовой

Нападающий московского ЦСКА , олимпийский чемпион по хоккею Кирилл Капризов отреагировал на новую запись фигуристки Алины Загитовой в инстаграме.

Спортсменка сообщила, что будет показывать короткую программу в сезоне-2019/20 под композицию Me Voy ("Я ухожу" — в переводе с испанского) в исполнении певицы Ясмин Леви

Текст был сопровожден фотографией, на которой Загитова указывает пальцем в камеру, глядя на зрителей исподлобья.

Капризов написал в комментариях «Ну вообще», прикрепив эмодзи обезьяны, которая закрывает лицо руками и смеющийся смайл.

Фигуристка ответила эмодзи перевернутой улыбки. Этот ответ собрал больше 90 отметок «Мне нравится».