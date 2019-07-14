Капризов отреагировал на горячее фото Загитовой 

Нападающий московского ЦСКА, олимпийский чемпион по хоккею Кирилл Капризов отреагировал на новую запись фигуристки Алины Загитовой в инстаграме.
Спортсменка сообщила, что будет показывать короткую программу в сезоне-2019/20 под композицию Me Voy ("Я ухожу" — в переводе с испанского) в исполнении певицы Ясмин Леви.
Текст был сопровожден фотографией, на которой Загитова указывает пальцем в камеру, глядя на зрителей исподлобья.
Капризов написал в комментариях «Ну вообще», прикрепив эмодзи обезьяны, которая закрывает лицо руками и смеющийся смайл.
Фигуристка ответила эмодзи перевернутой улыбки. Этот ответ собрал больше 90 отметок «Мне нравится».
Ранее олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о травле из-за Загитовой.