Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капризов отреагировал на горячее фото Загитовой 

Газета.Ru + ещё 7 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА, олимпийский чемпион по хоккею Кирилл Капризов отреагировал на новую запись фигуристки Алины Загитовой в инстаграме.
Спортсменка сообщила, что будет показывать короткую программу в сезоне-2019/20 под композицию Me Voy ("Я ухожу" — в переводе с испанского) в исполнении певицы Ясмин Леви.
Текст был сопровожден фотографией, на которой Загитова указывает пальцем в камеру, глядя на зрителей исподлобья.
Капризов написал в комментариях «Ну вообще», прикрепив эмодзи обезьяны, которая закрывает лицо руками и смеющийся смайл.
Фигуристка ответила эмодзи перевернутой улыбки. Этот ответ собрал больше 90 отметок «Мне нравится».
Ранее олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о травле из-за Загитовой.
Газета.Ru: последние новости
Рассказавшая о "правильном допинге" фигуристка будет выступать за Украину Авербух поведал о новой программе Медведевой Туктамышева и Тарасова сфотографировались в купальниках во Флориде
Фигурное катание , Ясмин Леви , Кирилл Капризов , Екатерина Боброва , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — чемпион! Мужики переломили финал с США27
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова
Де Лигт сегодня прилетит в Турин
Названа причина смерти российского биатлониста9
13 трансферов «МЮ», которые ни к чему не привели
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
02:43
Названа причина смерти российского биатлониста
Биатлон
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение