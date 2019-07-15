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Медведева рассказала о переменах в жизни после переезда в Канаду 

RT на русском + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как поменялась её жизнь после переезда в Канаду.
«Я меняю свой образ жизни, а также многое другое. Начал делать какие-то мелочи, которые делают меня счастливее. Больше открылась миру, изменила свою диету, изменила свой взгляд на жизнь, в каком-то смысле изменила свои увлечения. Я рисую, но никому не показываю эти рисунки, это что-то личное. Перешла на растительную диету и продукты, в которых есть всё. Чувствую, это помогает моему организму. Теперь у меня нет проблем с едой, они ушли. Это не диета, это другой образ жизни», — приводит слова Медведевой isu.org.
Российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, из-за чего переехала в Канаду.
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