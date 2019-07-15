Медведева рассказала о переменах в жизни после переезда в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как поменялась её жизнь после переезда в Канаду. «Я меняю свой образ жизни, а также многое другое. Начал делать какие-то мелочи, которые делают меня счастливее. Больше открылась миру, изменила свою диету, изменила свой взгляд на жизнь, в каком-то смысле изменила свои увлечения. Я рисую, но никому не показываю эти рисунки, это что-то личное. Перешла на растительную диету и продукты, в которых есть всё. Чувствую, это помогает моему организму. Теперь у меня нет проблем с едой, они ушли. Это не диета, это другой образ жизни», — приводит слова Медведевой isu.org. Российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера , из-за чего переехала в Канаду.