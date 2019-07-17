Подруга Медведевой: «Говорили, я загнобила Алину»

Фигуристка Екатерина Боброва не болела против Алины Загитовой на Олимпиаде 2018 года и "не гнобила" ее. Об этом она сама рассказала «Спорт-Экспрессу».

Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым . Вместе они завоевали золото на чемпионате Европы 2013 года и олимпийское золото в командных соревнованиях на Играх в Сочи в 2014-м. На Олимпиаде 2018-го в Пхенчхане Боброва и Соловьев стали серебряными призерами в командных соревнованиях. Недавно Боброва объявила о завершении карьеры.

«Спорт-Экспрессу» фигуристка рассказала, что ее дружба с коллегой Евгенией Медведевой началась «прекрасно» — с совместимости в вопросе использования фена по утрам.

«Включаешь фен, а тебе скажут: "Выключи, поспать хочется!"», — объяснила Боброва.

Однажды на соревнованиях ее поселили с Медведевой. Оказалось, что та очень крепко спит. Тогда спортсменки и стали общаться.

Также Боброва рассказала о якобы имевшем место конфликте с Алиной Загитовой — соперницей Медведевой в одиночном разряде в Пхенчхане. Она призналась, что подверглась массовым нападкам со стороны фанатов Загитовой за то, что «болела» против нее.

«Я не болела против Алины. Я переживала за Женю, так как она моя подруга», — подчеркнула Боброва.

Она добавила, что не «гнобила» Загитову и не «побежали сразу» утешать Медведеву после поражения, а сначала поздравила победительницу, и только после этого «побежала» к подруге.