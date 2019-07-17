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Подруга Медведевой: «Говорили, я загнобила Алину» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Instagram
Фигуристка Екатерина Боброва не болела против Алины Загитовой на Олимпиаде 2018 года и "не гнобила" ее. Об этом она сама рассказала «Спорт-Экспрессу».
Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым. Вместе они завоевали золото на чемпионате Европы 2013 года и олимпийское золото в командных соревнованиях на Играх в Сочи в 2014-м. На Олимпиаде 2018-го в Пхенчхане Боброва и Соловьев стали серебряными призерами в командных соревнованиях. Недавно Боброва объявила о завершении карьеры.
«Спорт-Экспрессу» фигуристка рассказала, что ее дружба с коллегой Евгенией Медведевой началась «прекрасно» — с совместимости в вопросе использования фена по утрам.
«Включаешь фен, а тебе скажут: "Выключи, поспать хочется!"», — объяснила Боброва.
Однажды на соревнованиях ее поселили с Медведевой. Оказалось, что та очень крепко спит. Тогда спортсменки и стали общаться.
Также Боброва рассказала о якобы имевшем место конфликте с Алиной Загитовой — соперницей Медведевой в одиночном разряде в Пхенчхане. Она призналась, что подверглась массовым нападкам со стороны фанатов Загитовой за то, что «болела» против нее.
«Я не болела против Алины. Я переживала за Женю, так как она моя подруга», — подчеркнула Боброва.
Она добавила, что не «гнобила» Загитову и не «побежали сразу» утешать Медведеву после поражения, а сначала поздравила победительницу, и только после этого «побежала» к подруге.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Дмитрий Соловьев , Екатерина Боброва
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