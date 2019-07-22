Тутберидзе уехала в Америку

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе уехала в США.

В Америке специалист навестила свою дочь Диану Дэвис, которая тренируется в Штатах. Она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным

"Побыла с моей лапой денек", — написала Тутберидзе в своем инстаграме под фотографией с дочерью.

Стоит отметить, что у дочери тренера есть проблемы со здоровьем — Дэвис плохо слышит.

Тутберидзе готовит к новому сезону олимпийскую чемпионку — 2018 Алину Загитову , которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

Ранее бывшая ученица Тутберидзе Анастасия Тараканова рассказала про Загитову.