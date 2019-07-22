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Тутберидзе уехала в Америку 

Газета.Ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе уехала в США.
В Америке специалист навестила свою дочь Диану Дэвис, которая тренируется в Штатах. Она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным.
"Побыла с моей лапой денек", — написала Тутберидзе в своем инстаграме под фотографией с дочерью.
Стоит отметить, что у дочери тренера есть проблемы со здоровьем — Дэвис плохо слышит.
Тутберидзе готовит к новому сезону олимпийскую чемпионку — 2018 Алину Загитову, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.
Ранее бывшая ученица Тутберидзе Анастасия Тараканова рассказала про Загитову.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Глеб Смолкин , Этери Тутберидзе
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