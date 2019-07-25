Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Изображение Загитовой появится на стене одного из домов Ижевска 

Чемпионат.com + ещё 31 20 часов назад
Фото: News.ru
В Ижевске на одном из домов планируют нанести изображение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Рисунок собирается сделать местный художник Антон Нырков. Работа обойдётся мастеру в 100 тысяч рублей.
Напомним, 17-летняя Загитова является уроженкой Ижевска.
«Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про неё нужно говорить», — сказала председатель совета дома Наталья Агафонова.
Также на фасаде дома хотят нарисовать портреты советской лыжницы Галины Кулаковой, чемпиона мира по шашкам Алексея Чижова, биатлониста Ивана Черезова, футболиста Артёма Дзюбы и хоккеиста Кирилла Капризова, информирует ИА «Сусанин».
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
Чемпионат.com: последние новости
Россия показала максимальный результат в синхронном плавании на ЧМ-2019 Фанаты поприветствовали нового парня Медведевой. Оказалось, что ему 15 лет Израильская певица отреагировала на решение Загитовой выступать под её песню
Фигурное катание , Наталья Агафонова , Кирилл Капризов , Галина Кулакова , Иван Черезов , Алексей Чижов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова завоевала золото на ЧМ
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
Заступился за девушку: хоккеист умер после жестокой драки
Санкции в теннисе? Кузнецовой не дают играть в США1
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Лукаку
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение