Изображение Загитовой появится на стене одного из домов Ижевска 

В Ижевске на одном из домов планируют нанести изображение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Рисунок собирается сделать местный художник Антон Нырков. Работа обойдётся мастеру в 100 тысяч рублей.
Напомним, 17-летняя Загитова является уроженкой Ижевска.
«Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про неё нужно говорить», — сказала председатель совета дома Наталья Агафонова.
Также на фасаде дома хотят нарисовать портреты советской лыжницы Галины Кулаковой, чемпиона мира по шашкам Алексея Чижова, биатлониста Ивана Черезова, футболиста Артёма Дзюбы и хоккеиста Кирилла Капризова, информирует ИА «Сусанин».
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.