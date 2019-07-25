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Загитова обошла Медведеву в списке Forbes 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова обошла двукратную чемпионку мира в той же дисциплине Евгению Медведеву в списке Forbes.
В рейтинге издания самых успешных российских представителей шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет 17-летняя спортсменка занял 33 место. 19-летняя фигуристка — 40-е.
В параметры, по которым оценивали участников, входили не только доходы, но и количество упоминаний в СМИ, запросы в поисковых системах и количество подписчиков в соцсетях.
Так, в период с июня 2018 года по май 2019 года Загитова заработала $0,8 млн А в СМИ и соцсетях ее упоминали более 725263 и 268100 раз соответственно. Доход Медведевой же в указанный период составил $0,7 млн, в СМИ ее упоминали 19369 раз, а в соцсетях — 147800 раз.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов возглавил список Forbes.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова , Forbes
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