20-летняя Лобода завершила карьеру 

Российская фигуристка Алла Лобода объявила о завершении карьеры, сообщает "Чемпионат.com".
Спортсмена выступала в паре с Павлом Дроздом.
"Мне безумно приятно вспоминать моменты, когда в честь меня и Паши поднимался флаг России. Думаю, наш дуэт запомнится надолго, потому что мы оставили свой след в танцах на льду. Спасибо Паше, тренерам Ксении Румянцевой и Екатерине Волобуевой за то, что привели нас к победам", — написала 20-летняя фигуристка в инстаграме.
Девушка также отметила, что хочет поблагодарить и Антона Шибнева, с которым выступала в течение года.
"В данный момент я понимаю, что смогу принести больше пользы, передавая все свои знания маленьким ученикам. Пока я делаю лишь первые шаги как тренер. Но я уже чувству, как сильно я воодушевлена и взволнована", — добавила Лобода.
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