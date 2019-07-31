Загитова предстала в образе самурая

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова предстала в образе самурая, сообщает "Спорт-Экспресс".

Россиянка примет участие в ледовом шоу The Ice, которое пройдет с 27 июля по 4 августа японских городах Осака, Ниигата и Нагое.

В прошлом сезоне Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, а также заняла первые места на этапах Гран-при в Москве и Хельсинки.

Ранее Загитова провела встречу с юными фигуристами в Японии.