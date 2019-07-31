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Загитова предстала в образе самурая 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова предстала в образе самурая, сообщает "Спорт-Экспресс".
На инстаграме опубликованы снимки, на которых она позирует с катаной.
Россиянка примет участие в ледовом шоу The Ice, которое пройдет с 27 июля по 4 августа японских городах Осака, Ниигата и Нагое.
В прошлом сезоне Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, а также заняла первые места на этапах Гран-при в Москве и Хельсинки.
Ранее Загитова провела встречу с юными фигуристами в Японии.
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Фигурное катание , Видео , Алина Загитова
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