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Ягудин рассказал о допинге в своей карьере 

Газета.Ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин думал, что принимает допинг, передает "Чемпионат.com".
Он вспомнил, как считал, что допинг ему дает его тренер — Татьяна Тарасова.
"Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: "На таблетку". "Чего это?" — "Леш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай".
Я съел эту таблетку, поперло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней ее", — рассказал Ягудин в программе "Тает лед".
Однако затем выяснилось, что специалист давала фигуристу вовсе не допинг, а обычный аспирин.
Ранее в Российском антидопинговом агенстве (РУСАДА) назвали самые проблемные виды спорта.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин , Чемпионат.com
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