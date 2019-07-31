Ягудин рассказал о допинге в своей карьере

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин думал, что принимает допинг, передает "Чемпионат.com".

Он вспомнил, как считал, что допинг ему дает его тренер — Татьяна Тарасова

"Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: "На таблетку". "Чего это?" — "Леш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай".

Я съел эту таблетку, поперло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней ее", — рассказал Ягудин в программе "Тает лед".

Однако затем выяснилось, что специалист давала фигуристу вовсе не допинг, а обычный аспирин.

Ранее в Российском антидопинговом агенстве (РУСАДА) назвали самые проблемные виды спорта.