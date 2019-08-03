Российская фигуристка: Загитова не заслужила золото Игр

Российская фигуристка Анастасия Губанова крайне жестко высказалась в адрес олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой. Так, спортсменка поставила под сомнение резкий взлет в карьере коллеги по цеху, а также отметила, что золото Пхенчхана больше заслуживала Евгения Медведева

Российская фигуристка Анастасия Губанова высказала свое мнение относительно успешной карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Сделала это 16-летняя спортсменка во время прямого эфира в инстаграме, который впоследствии вызвал большой резонанс в мире спорта.

Сначала вошедшая в резервный состав сборной России на сезон-2019/20 девушка в крайне жесткой манере объяснила, как чемпионке мира и Европы удалось обойти ее в финале юниорского Гран-при (Загитова стала первой, тогда как Губанова остановилась в шаге от золота), а также намекнула на использование Алиной допинга.

«Не очень понимаю, как так произошло. В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия…»— предположила фигуристка.

Затем Губанова поставила под сомнение справедливость победы Загитовой на Олимпиаде 2018 года. По словам Анастасии, оставшаяся с серебром Евгения Медведева куда больше заслуживала триумфа на главном турнире четырехлетия.

«Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое», — сказала атлетка.

В заключении общения со своими подписчиками, Губанова заверила, что не собирается бросать спорт — модельный бизнес, куда так настойчиво зовут спортсменку, может подождать.

«Фигурное катание — это моя жизнь», — расставила точки над «i» атлетка.

Естественно, подобные высказывания не остались незамеченными поклонниками Загитовой: на Губанову обрушился шквал критики за достаточно провокационные слова в адрес титулованной звезды спорта.

«Губанова, ты совсем дура?», «Какая же ты завистливая», «Давая интервью, нужно думать, деточка…», «Видно, не зря тебя из ЦСКА выгнали», «Сама небось не против бы была Олимпиаду в 15 выиграть да все титулы в 17. Но не судьбинушка, золото у достойной», — написали девушке в комментариях.

Стоит отметить, что середине июля Анастасия Губанова была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Водорезовой.

Как сообщил журналист Анатолий Самохвалов , данное решение было принято тренерским штабом после сборов из-за несоответствия текущей спортивной формы поставленным задачам.

Сама же Губанова, которая тренировалась у Водорезовой с марта 2018 года, заявила, что наставнице было нужно все и сразу — это и привело к разрыву спортивного союза.

«Имели место проблемы лишнего веса? Они у всех есть. И это не удивительно. С весом, конечно, были проблемы, но не настолько невозможные. Даже с тем весом, который у меня был, я могла тренироваться.

Весь прошлый сезон и до того момента, как ушли Маша Сотскова и Полина Цурская, все было хорошо. А в начале сезона наши отношения стали уже другими… Просто Елене Германовне надо, я считаю, все и сразу. Но из-за травм, которые были, я не могла этого сделать. Тренеру это не нравилось», — приводил слова спортсменки «Р-Спорт».

Что же касается Загитовой, то Алина, уже начавшая подготовку к новому сезону, не так давно ошарашила армию своих поклонников громким признанием. Обладательница золота Игр в Пхенчхане — 2018 откровенно рассказала о том, как собиралась завершить карьеру перед победным для себя чемпионатом мира — 2019.

«У меня же такое настроение было… Бесконечно «не хочу», «не буду», «отстаньте». Я не слушала ни родителей, ни тренеров. На тренировках ничего не получалось. Уже начала думать, что уже никогда не выберусь из этого состояния: я устала бороться и даже в какой-то момент опустила руки», — отмечала Алина, которой в столь нелегкий момент на выручку пришла тренер Этери Тутберидзе.

Ведь именно строгая наставница вернула мысли подопечной в прежнее русло.

«Была ли я готова закончить карьеру? Нет, как оказалось. Ведь когда понимаешь, что теряешь то, что тебе дорого, начинаешь еще больше этим дорожить. Наверное, мне нужно было это прочувствовать… Мне нужен был этот самый пинок.