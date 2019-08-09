«Я мягкая, плакала много»: Лобода завершила карьеру

Российская фигуристка Алла Лобода объявила о завершении карьеры. По словам Аллы, она приняла решение о завершении карьеры, потому что «подошло время».

Лобода собирается заняться на тренерской работой в академии своего бывшего партнера Антона Шибнева

«Тренерская деятельность все-таки увлекла меня безумно. Я ехала на каток заниматься с маленькими детьми, порой 11 часов находилась на льду, — с 8 утра до 10 вечера — но возвращалась домой абсолютно счастливой», — поделилась девушка воспоминаниями о своем первом тренерском опыте с РИА Новости.

Фигуристка также думает об учебе в магистратуре.

Алла отмечает, что самым сложным в период ее выступлений были неприятные комментарии в интернете.

«Я мягкая, плакала много. Даже сейчас вспоминаю те эмоции и готова вновь разреветься», — говорит Лобода.

20-летняя спортсменка является призером юниорских чемпионатов мира в танцах на льду, выступая в паре с Павлом Дроздом.