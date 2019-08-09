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«Я мягкая, плакала много»: Лобода завершила карьеру 

Рамблер 6 часов назад
Российская фигуристка Алла Лобода объявила о завершении карьеры. По словам Аллы, она приняла решение о завершении карьеры, потому что «подошло время».
Лобода собирается заняться на тренерской работой в академии своего бывшего партнера Антона Шибнева.
«Тренерская деятельность все-таки увлекла меня безумно. Я ехала на каток заниматься с маленькими детьми, порой 11 часов находилась на льду, — с 8 утра до 10 вечера — но возвращалась домой абсолютно счастливой», — поделилась девушка воспоминаниями о своем первом тренерском опыте с РИА Новости.
Фигуристка также думает об учебе в магистратуре.
Алла отмечает, что самым сложным в период ее выступлений были неприятные комментарии в интернете.
«Я мягкая, плакала много. Даже сейчас вспоминаю те эмоции и готова вновь разреветься», — говорит Лобода.
20-летняя спортсменка является призером юниорских чемпионатов мира в танцах на льду, выступая в паре с Павлом Дроздом.
Комментарии5
Фигурное катание , Фото , Алла Лобода , Антон Шибнев , РИА Новости
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