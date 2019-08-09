Двое российских фигуристов решили выступать за Белоруссию

Российские фигуристы-одиночники Константин Милюков и Виктория Сафонова со следующего сезона будут выступать за Белоруссию, сообщается на сайте Белорусского союза конькобежцев.

Милюков и Сафонова впервые представят Беларусь во время Летнего кубка Союза Конькобежцев, который пройдет 9-10 августа в Минске.

В соревнованиях также примет участие спортивная пара Виктория Яценко и Даниил Паркман, которые поменяли спортивное гражданство в 2018 году.

Милюков, которому в марте исполнилось 25 лет, в прошлом сезоне занял шестое место на чемпионате России, победил на первом этапе Кубка России. Ранее он поднимался на подиум на этапах Кубка России.

16-летняя Виктория Сафонова в прошедшем сезоне заняла восьмое место на чемпионате России.