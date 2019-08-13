Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анонсировано первое официальное выступление Медведевой в новом сезоне 

Газета.Ru + ещё 9 13 августа 2019
Фото: Газета.Ru
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева начнет новый сезон на турнире серии Челленджер Autumn Classic International, который пройдет в канадском Оквилле, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), на турнире также выступят канадка Габриэль Дейлман, японка Рика Кихира, южнокореянка Лим Ён Су, американки Карен Чен и Брэди Теннелл и швейцарка Алексия Паганини.
Autumn Classic International пройдет с 12 по 14 сентября. В прошлом сезоне Медведева заняла второе место, уступив Теннелл.
Ранее Медведева оценила выступления юниров на контрольных прокатах.
Газета.Ru: последние новости
Олимпийский чемпион прокомментировал противостояние Загитовой и Медведевой На вопрос Самодуровой о любви откликнулись Степанова и Константинова Медведева оценила выступления юниров на контрольных прокатах
Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Карен Чен , Брэди Теннелл , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Кости Цзю одержал очередную победу
Адвокаты узнали, как Глушаков вывел миллионы со счетов
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Понсе дисквалифицировали на 3 матча1
Названа новая версия гибели футболиста Салы
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение