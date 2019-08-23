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Тарасова оценила шансы Загитовой попасть в сборную России 

Газета.Ru + ещё 7 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Легендарный тренер Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Алины Загитовой попасть в национальную команду, передает РИА "Новости".
"Может ли Загитова, не имеющая в своем арсенале ни тройного акселя, ни четверного прыжка, проиграть конкуренцию за место в сборной России спортсменкам своей группы? Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволят Алине по второй оценке уйти низко. ", — заявила 72-летняя специалистка.
В составе национальной команды Загитова становилась чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а также завоевывала золотые медали мирового первенства в 2019 году в японском Сайтаме.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова раскрыла новые детали выступления российской фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года.
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