Тарасова оценила шансы Загитовой попасть в сборную России

Легендарный тренер Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Алины Загитовой попасть в национальную команду, передает РИА "Новости".

"Может ли Загитова, не имеющая в своем арсенале ни тройного акселя, ни четверного прыжка, проиграть конкуренцию за место в сборной России спортсменкам своей группы? Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволят Алине по второй оценке уйти низко. ", — заявила 72-летняя специалистка.

В составе национальной команды Загитова становилась чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а также завоевывала золотые медали мирового первенства в 2019 году в японском Сайтаме.