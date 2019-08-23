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Тарасова недовольна показательными выступлениями Медведевой 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный российский тренер по фигурному катанию, а также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о том, что думает по поводу состояния двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, передает РИА "Новости".
По мнению наставницы, у фигуристки отличное катание, однако произвольными номерами россиянки Тарасова недовольна.
"Я вижу, что она стала лучше скользить. Видела, как работает с с Брайаном Орсером и как работала одна, когда приезжала в Москву. Однако, я считаю, что ей пора заканчивать с самодеятельностью в показательных выступлениях.
Некоторые номера Женя сама себе ставила — это никуда не годится. Каждый номер должен открывать в тебе что-то, чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов", — сказала Тарасова.
Ранее сообщалось, что перепутавшая цвета флага России Медведева поздравила с Днем триколора.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Брайан Орсер , РИА Новости
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