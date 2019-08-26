Туктамышева поменяла музыку для новой короткой программы 

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о причинах, из-за которых она поменяла музыку для новой короткой программы, передает РИА "Новости".
В предстоящем сезоне фигуристка будет выступать под Oblivion Астора Пьяццоллы.
"Ше-Линн Бурн поставила мне классную программу под музыку Drumming Song. Я рассказала об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, для того, кто уже давно в фигурном катании.
Программа получилась очень современная, очень крутая, драйвовая", — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Контрольные прокаты отечественных фигуристов пройдут в Москве в сентябре этого года. Ожидается, что участие в них примут олимпийская чемпионка Алина Загитова, Туктамышева, победительница первенства Европы Софья Самодурова и двукратный чемпион мира Евгения Медведева.
Ранее видео новой короткой программы Туктамышевой появилось в Сети.