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Бетина Попова ответила недовольному ее татуировками комментатору 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Русская фигуристка Бетина Попова смогла ответить пользователю социальной сети.
Подписчику спортсменки не понравилась фотография, которую я та выложила накануне. На снимке 22-летняя россиянка запечатлена в купальнике. На ее бедре можно заметить татуировку. Геолокацией указан один из самых известных яхт-клубов Москвы — Royal Yacht Club.
"Интересный купальник. Видимо, скрывает ошибки юности — стремные наколки. Предположу, что там картинки под Босха, с совокупляющимися грешницами", — написал фигуристке один из комментаторов.
Девушка не стушевалась и смогла ответить подписчику.
"Он скрывает мое восхитительное тело от взглядов недостойных. Да-да, там все виды совокуплений и набиты, все верно", — ответила Попова она.
К ответу девушка прикрепила несколько улыбающихся эмодзи.
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💦

Публикация от  Betina Popova (@bet1nka)

Ранее сообщалось, что Станислава Константинова не покажет новую произвольную программу в США.
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Комментарии
Фигурное катание , Станислав Константинов , Бетина Попова
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