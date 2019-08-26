Бетина Попова ответила недовольному ее татуировками комментатору

Русская фигуристка Бетина Попова смогла ответить пользователю социальной сети.

Подписчику спортсменки не понравилась фотография, которую я та выложила накануне. На снимке 22-летняя россиянка запечатлена в купальнике. На ее бедре можно заметить татуировку. Геолокацией указан один из самых известных яхт-клубов Москвы — Royal Yacht Club.

"Интересный купальник. Видимо, скрывает ошибки юности — стремные наколки. Предположу, что там картинки под Босха, с совокупляющимися грешницами", — написал фигуристке один из комментаторов.

Девушка не стушевалась и смогла ответить подписчику.

"Он скрывает мое восхитительное тело от взглядов недостойных. Да-да, там все виды совокуплений и набиты, все верно", — ответила Попова она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💦 Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 25 Авг 2019 в 6:06 PDT К ответу девушка прикрепила несколько улыбающихся эмодзи.