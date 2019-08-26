Фигурному катанию предрекли революционные изменения

В 2020 году Международный союз конькобежцев (ISU) обсудит возможность введения технической и артистической программ на соревнованиях фигуристов. «Революционные изменения» могут вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года, рассказал агентству «Р-Спорт» вице-президент ISU Александр Лакерник.

В настоящий моменты фигуристы исполняют короткую и произвольную программы во время турниров. Изменения в системе планируется обсудить на конгрессе ISU в июне 2020 года. Лакерник отметил, что в случае их принятия принципы судейства кардинальным образом не поменяются.

При этом существенно изменится роль компонентов программы.

«Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической — 60», — заявил Лакерник.

По его словам, в артистической программе сложность будет стоять на втором плане — фигуристы будут выполнять меньшее количество элементов, а очков за них будет даваться меньше.

До 1963 года пары исполняли только произвольную программу, пока в качестве первой части выступления не была введена короткая программа. У одиночников она появилась в 1973-м, при этом они, помимо произвольной программы, соревновались также в показе обязательных фигур — этот вид программы был отменен в 1990-м.